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Правительство Украины предлагает ввести единый для всех налог на гектар - программа деятельности
23:10 15.06.2020 |
Кабинет министров предлагает ввести единое для всех налогообложения на гектар с целью предотвращения теневой аренды, говорится в обнародованной программе деятельности правительства.
Согласно документу, планируется также ввести новую унифицированную методику нормативной денежной оценки земель в пределах территорий территориальных громад.
Кроме того, с целью оптимизации процедуры приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций Кабмин предлагает пойти путем частичного распаевания земель и передачи их в аренду на земельных торгах.
Правительство также декларирует удешевление страховых платежей (премий) по договорам страхования сельскохозяйственных культур от риска гибели и животных от инфекционных заболеваний.
Помимо этого, Кабмин анонсировал охват системой прослеживаемости 100% продукции животного происхождения, которая находится в обращении в Украине.
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