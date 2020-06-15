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Прожиточный минимум планируют определять по-новому - программа действий правительства
18:14 15.06.2020 |
Кабинет министров планирует с 2021 года изменить подход к определению и применению прожиточного минимума.
Об этом говорится в Программе деятельности Кабинета Министров Украины, обнародованной на Правительственном портале.
"Внедрение новых подходов к определению и применению прожиточного минимума, повышению его размера до реальной величины, начиная с установления с 1 января 2021 года в размере не менее 40 процентов медианной заработной платы в Украине за предыдущий год",- говорится в Программе.
Как сообщалось, министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что на сегодня реальный размер прожиточного минимума в стране составляет 4,2-4,3 тыс. грн. Согласно государственному бюджету на 2020 год прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2020 года составляет 2 027 грн, с 1 июля - 2 118 грн, с 1 декабря - 2 189 грн.
Министерство социальной политики и профильный комитет Верховной Рады работают над изменением методологии определения прожиточного минимума.
Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью Интерфакс-Украина.
"В государстве сложилась патовая ситуация, когда из-за искусственно созданного слишком низкого прожиточный минимума власть не может эффективно управлять социальными стандартами. Поэтому совместно с профильным комитетом Верховной Рады работаем над тем, чтобы изменить методологию. Мы дискутируем, например, по формуле определения: или он (прожиточный минимум - ред.) составит 40% от средней заработной платы по стране, или будет определяться нормативно-структурным методом, суть которого заключается в определении стоимости продовольственной составляющей прожиточного минимума и его удельного веса ", - сказала Лазебная.
По ее словам, за основу берутся показатели Минздрава, сколько нужно человеку потреблять различных продуктов питания.
"Например, стоимость питания составит 54%, остальное составят стоимость непродовольственных товаров и услуг. Мы являемся сторонниками второго варианта, но депутаты говорят, что проще с первым методом. Дискутируем, но все однозначно за то, чтобы показать реальный прожиточный минимум, а также предусмотреть , какие социальные стандарты будут от него напрямую зависеть ", - рассказала министр.
Она подчеркнула, что пересмотр подходов к определению реального прожиточного минимума - это требование времени.
"Мы должны наконец сказать людям, каким является реальный прожиточный минимум. Потому что сегодня это фактически уровень выживания, а не проживания. Иногда удивляешься, когда смотришь, набор продуктов и товаров туда входит, и как это можно привязать к измерению достойной жизни человека . Поэтому прежде всего нужно изменить подходы и сферу его применения. Мы провели аудит - в 40 законах выплаты, штрафы, надбавки и т.д. привязаны к прожиточному минимуму. И соответственно, если говорить о его повышении, например, с 2 тыс. грн до 4 тыс . грн, то и все надбавки и доплаты нужно увеличивать ", - отметила Лазебная.
В то же время, по ее мнению, такой показатель прожиточного минимума должен быть в бюджете на следующий год, "но мы должны определиться, как будем достигать этого стандарта".
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