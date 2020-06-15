Дефицит внешней торговли Украины товарами за 4 мес.-2020 сократился более чем в 3 раза

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-апреле 2020 года сократилось в 3,15 раза по сравнению с январем-апрелем 2019 года - до $0,675 млрд с $2,124 млрд, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 1,7% - до $16,086 млрд, импорт - на 9,3% - до $16,76 млрд.

Госстат уточняет, что в апреле по сравнению с мартом-2020 сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 0,7% – до $4 млрд, импорта – сократился на 14,4%, до $3,836 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в апреле-2020 было позитивным и составило $0,169 млрд, тогда как в марте – отрицательные сальдо составило $0,505 млрд. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-апреле текущего года составил 0,96 (в январе-апреле-2019 – 0,89).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 215 стран мира.



Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-апреле 2020г.

Товарные позиции Экспорт, млн $ Экспорт, январь--апрель 2020 к январю-апрелю 2019, % Импорт, млн $ Импорт, январь-апрель 2020 к январю-апрелю 2019, % Всего¹ 16085,6 98,3 16760,1 90,7 Животные, продукты животного происхождения 364,6 84,9 367,1 112,7 Продукты растительного происхождения 3983,7 100,9 829,2 110,4 - зерновые культуры 3466,4 106,6 111,4 94,3 Жиры животного и растительного происхождения 1992,3 125,1 86,1 97,7 Готовые пищевые продукты 1138,6 105,2 868,9 120 Минеральные продукты 1666 109,9 3003,3 77,8 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 269,9 86,2 2810,9 78,5 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 604,8 103 2608,4 95,3 Фармацевтическая продукция 78,5 101 788,6 124,6 Удобрения 77,3 266,7 328,8 59,3 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 218,6 101,3 1037,6 94 Кожевенное сырье 44 87,8 69,9 81,6 Древесина и изделия из нее 431 88,2 88,7 99,4 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 129,2 90,4 291,5 89,4 Текстильные материалы и изделия 245,8 86,5 703 108,5 Обувь 57,5 82,2 168,9 109,1 Изделия из камня, гипса, цемента 129,8 101,5 202,9 93,5 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 13,1 68 28,2 82,6 Недрагоценные металлы и изделия из них 3121,2 84,8 921,5 83 - черные металлы 2688,6 84,6 297,1 79 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 1368,1 93,8 3186,6 89,5 Реакторы ядерные, котлы, машины 632,4 119,6 1564,3 81,3 Электрические машины 735,7 79,1 1622,3 99,1 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 278,9 108,4 1620 82,1 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 38,9 94,9 1547,2 82,5 Приборы и аппараты оптические, фотографические 35,5 58,3 310,4 112,3 Разные промтовары 252,1 91,8 300,9 106,2 Произведения искусства 0 17,7 0,2 36,4 Товары, приобретенные в портах 0,8 51,9 48,2 56,4

Данные: Госстат Украины

¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.