Дефицит внешней торговли Украины товарами за 4 мес.-2020 сократился более чем в 3 раза

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 1,7% - до $16,086 млрд, импорт - на 9,3% - до $16,76 млрд.
Госстат уточняет, что в апреле по сравнению с мартом-2020 сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 0,7% – до $4 млрд, импорта – сократился на 14,4%, до $3,836 млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в апреле-2020 было позитивным и составило $0,169 млрд, тогда как в марте – отрицательные сальдо составило $0,505 млрд. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-апреле текущего года составил 0,96 (в январе-апреле-2019 – 0,89).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 215 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-апреле 2020г.
|Товарные позиции
|Экспорт, млн $
|Экспорт, январь--апрель 2020 к январю-апрелю 2019, %
|Импорт, млн $
|Импорт, январь-апрель 2020 к январю-апрелю 2019, %
|Всего¹
|16085,6
|98,3
|16760,1
|90,7
|Животные, продукты животного происхождения
|364,6
|84,9
|367,1
|112,7
|Продукты растительного происхождения
|3983,7
|100,9
|829,2
|110,4
|- зерновые культуры
|3466,4
|106,6
|111,4
|94,3
|Жиры животного и растительного происхождения
|1992,3
|125,1
|86,1
|97,7
|Готовые пищевые продукты
|1138,6
|105,2
|868,9
|120
|Минеральные продукты
|1666
|109,9
|3003,3
|77,8
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|269,9
|86,2
|2810,9
|78,5
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|604,8
|103
|2608,4
|95,3
|Фармацевтическая продукция
|78,5
|101
|788,6
|124,6
|Удобрения
|77,3
|266,7
|328,8
|59,3
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|218,6
|101,3
|1037,6
|94
|Кожевенное сырье
|44
|87,8
|69,9
|81,6
|Древесина и изделия из нее
|431
|88,2
|88,7
|99,4
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|129,2
|90,4
|291,5
|89,4
|Текстильные материалы и изделия
|245,8
|86,5
|703
|108,5
|Обувь
|57,5
|82,2
|168,9
|109,1
|Изделия из камня, гипса, цемента
|129,8
|101,5
|202,9
|93,5
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|13,1
|68
|28,2
|82,6
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|3121,2
|84,8
|921,5
|83
|- черные металлы
|2688,6
|84,6
|297,1
|79
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|1368,1
|93,8
|3186,6
|89,5
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|632,4
|119,6
|1564,3
|81,3
|Электрические машины
|735,7
|79,1
|1622,3
|99,1
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|278,9
|108,4
|1620
|82,1
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|38,9
|94,9
|1547,2
|82,5
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|35,5
|58,3
|310,4
|112,3
|Разные промтовары
|252,1
|91,8
|300,9
|106,2
|Произведения искусства
|0
|17,7
|0,2
|36,4
|Товары, приобретенные в портах
|0,8
|51,9
|48,2
|56,4
Данные: Госстат Украины
¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.