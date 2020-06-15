Украина и Австрия подписали антиофшорный протокол

Сегодня, 15 июня, министр финансов Сергей Марченко подписал Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Украиной и Австрией об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что протокол приводит положения конвенции между двумя странами в соответствие с модельной конвенцией Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Протоколом предусматриваются, в частности, увеличение ставок налогообложения:

1) дивидендов с 10% до 15% и процентов с 2% до 5%,

2) роялти, выплачиваемого за пользование любым авторским правом на научную работу, патент и т.д. - с 0% до 5%; за пользование авторским правом на литературные произведения или произведения искусства - с 5% до 10%.

В Минфине также отмечают, что документ вводит новые положения:

1) "Право на получение выгод", которое ограничивает возможности применения льготных положений конвенции, если основной целью является получение таких льгот;

2)"Обмен информацией", которое расширяет возможности компетентных органов договаривающихся государств по обмену налоговой информацией.

Субъектами выполнения протокола является Минфин и Государственная налоговая служба Украины (ГНС).