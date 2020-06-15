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Всемирный банк рассмотрит заем для Украины 26 июня
15:18 15.06.2020 |
Совет директоров Всемирного банка (ВБ) 26 июня этого года рассмотрит возможность выделения Украине кредита на политику развития для экономического восстановления (Economic Recovery DPL).
Соответствующий пункт внесен в повестку дня собрания совета директоров, говорится на его сайте.
Объем кредита в опубликованных материалах пока отсутствует, однако согласно материалам новой программы stand by Международного валютного фонда на $5 млрд, одобрение которой сделало возможным рассмотрение этого займа, его размер может составить $0,7-$1 млрд и эти средства поступят в Украину в текущем году.
Премьер-министр Денис Шмыгаль на минувшей неделе сообщил, что Украина рассчитывает на получение средств от ВБ в течение месяца.
Как сообщалось, на минувшей неделе в Украину уже поступило $2,1 млрд первого транша stand by от МВФ и EUR500 млн второго и последнего транша 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС.
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