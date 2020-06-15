Всемирный банк рассмотрит заем для Украины 26 июня

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) 26 июня этого года рассмотрит возможность выделения Украине кредита на политику развития для экономического восстановления (Economic Recovery DPL).

Соответствующий пункт внесен в повестку дня собрания совета директоров, говорится на его сайте.

Объем кредита в опубликованных материалах пока отсутствует, однако согласно материалам новой программы stand by Международного валютного фонда на $5 млрд, одобрение которой сделало возможным рассмотрение этого займа, его размер может составить $0,7-$1 млрд и эти средства поступят в Украину в текущем году.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на минувшей неделе сообщил, что Украина рассчитывает на получение средств от ВБ в течение месяца.

Как сообщалось, на минувшей неделе в Украину уже поступило $2,1 млрд первого транша stand by от МВФ и EUR500 млн второго и последнего транша 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС.