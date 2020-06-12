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Бизнес призывает не возвращаться к практике проверки судов Госэкоинспекцией - ЕBА
Компании-члены Комитета по логистике Европейской бизнес-ассоциации (ЕBА) обеспокоены возможностью возвращения дополнительных полномочий экологическим инспекторам на территориях портов.
Как отмечается в сообщении на сайте Ассоциации, беспокойство компаний-членов ЕBА вызвано недавним заявлением нового главы Государственной экологической инспекции Андрея Мальованого о необходимости восстановления беспрепятственного доступа инспекторов к портовым зонам для контроля загрязнения акваторий.
"Учитывая ситуацию с безосновательным вмешательством морских экоинспекторов, которое происходило долгое время в портах Украины, а также многочисленные иски со стороны бизнеса по необоснованным взысканиям с судов, компании-члены Ассоциации имеют предостережения по поводу возвращения дополнительных полномочий инспекторам на территориях портов", - отмечается в заявлении ЕBА.
По мнению сопредседателя Комитета по логистике ЕBА Ольги Копейки, для полноценного функционирования механизма проверки судов и назначения соответствующего возмещения в случае выявления нарушений остаются необходимыми разработка и утверждение порядка исчисления размера возмещения и уплаты убытков, причиненных вследствие загрязнения с судов, кораблей и других плавучих средств территориальных и внутренних морских вод Украины.
В ЕBА также напомнили, что летом 2019 года Кабинет министров Украины утвердил два соответствующих порядка: по взаимодействию Администрации морских портов Украины и Госэкоинспекции в случае выявления сброса судами загрязняющих веществ в пределах акватории порта и по проверке судов, взятию проб воды и проведению их анализа.
"Успешная реализация указанных актов способствовала налаживанию взаимодействия и установлению четких действий государственных инспекторов и представителей АМПУ в случаях выявления сброса судами загрязняющих веществ в пределах акватории порта", - подчеркивает заместитель директора по представительству интересов компаний-членов ЕBА Светлана Михайловская.
По мнению ассоциации, эти акты также обеспечивают эффективное выполнение международных обязательств Украины в сфере охраны окружающей природной среды, вытекающих из членства Украины в международных организациях, деятельность которых связана с морским и речным транспортом, торговым мореплаванием .
Как сообщалось, государственная экологическая инспекция может получить статус правоохранительного органа для противодействия недопускам инспекторов на проверяемые объекты. При этом Госэкоинспекция хочет получить беспрепятственный доступ к портовым зонам на юге Украины для осуществления контроля загрязнения акватории моря.
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