Украина может вернуться на рынок еврооблигаций в IV кв.-2020 – меморандум МВФ

Украина в четвертом квартале 2020 года может вернуться на рынок коммерческих заимствований и привлечь $1 млрд.

Такие цифры заложены в меморандум Международному валютному фонду (МВФ) по новой программе stand by.

"Макропрогноз (macroframework) предполагает, что Украина вернется на рынки в четвертом квартале 2020 года… Он не предполагает приток нерезидентов на внутренний рынок облигаций в оставшуюся часть 2020 года", – такую оценку приводят в документах и эксперты Фонда.

Они указывают, что кризис COVID-19 сначала закрыл рынки для отдельных стран с развивающейся экономикой, однако с сокращением суверенного спрэда в Украине такое возвращение на рынок реально.

МВФ также напомнил, что в январе этого года Украина успела привлечь EUR1,25 млрд на 10 лет под 4,375% годовых.

Предполагается, что, помимо $2,1 млрд первого транша stand by, Киев сможет получить еще по $700 млн второго и третьего транша, $1 млрд - от Всемирного банка и $1,116 млн - от ЕС (EUR500 млн из них уже поступили в Украину).

Согласно меморандуму, в первом квартале 2021 года Украина может разместить еврооблигации еще на $1,5 млрд, а к концу года – еще на $1,5 млрд.

Помимо этого, во втором квартале поступит второй траншей новой макрофинпомощи ЕС примерно на $550 млн. На середину мая по программе stand by также запланирован четвертый транш в $560 млн, а на середину октября – заключительный пятый на $980 млн.

В отношении внутреннего рынка ОВГЗ в документах заявлены планы сокращения в этом году чистого выпуска валютных бумаг на $1,18 млрд, а в первом полугодии следующего года – еще на $269 млн.