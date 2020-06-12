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Крупнейший мировой оператор приобрел украинский контейнерный терминал ТИС
09:35 12.06.2020 |
Компания DP World (Дубай, ОАЭ) объявила о приобретении 51% акций Контейнерного терминала ТИС (порт "Пивденный", Украина).
Об этом говорится в официальном пресс-релизе сторон.
Сообщается, что все соответствующие условия сделки выполнены, официальные согласования государственных учреждений получены.
"DP World расширяет географию своего присутствия, а Контейнерный терминал ТИС усиливает позиции лидера среди специализированных морских терминалов Украины. DP World получит возможность эффективнее использовать свою глобальную сеть портов, экономических зон, складов и предлагать оптимизированные логистические решения внутри страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у компании появится прямое сообщение между собственными терминалами в Констанце, Ярымдже и "Пивденном" с использованием собственной фидерной сети UniFeeder. Это даст возможность отправлять грузы по ключевым для Восточной Европы торговым маршрутам, используя активы DP World в Румынии и Турции.
"В соответствии с условиями соглашения, DP World приобрела контрольный пакет акций и будет осуществлять управление терминалом. Компания станет ключевым игроком в регионе и будет стремиться расширять долю рынка за счет использования лидирующих позиций ТИС-КТ на рынке перевозок по железной дороге", - заявили в компании.
Напоминаем:
Покупка доли в терминале - второй для DP World опыт успешного партнерства с акционерами ТИС.
Первым совместным проектом компаний стал буксирный оператор P&O Maritime Ukraine, обслуживающий более 50 клиентов в 3-х крупнейших портах страны.
Компания DP World оперирует 123 логистическими и транспортными предприятиями в 54 странах.
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