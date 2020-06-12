Крупнейший мировой оператор приобрел украинский контейнерный терминал ТИС

Компания DP World (Дубай, ОАЭ) объявила о приобретении 51% акций Контейнерного терминала ТИС (порт "Пивденный", Украина).

Об этом говорится в официальном пресс-релизе сторон.

Сообщается, что все соответствующие условия сделки выполнены, официальные согласования государственных учреждений получены.

"DP World расширяет географию своего присутствия, а Контейнерный терминал ТИС усиливает позиции лидера среди специализированных морских терминалов Украины. DP World получит возможность эффективнее использовать свою глобальную сеть портов, экономических зон, складов и предлагать оптимизированные логистические решения внутри страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у компании появится прямое сообщение между собственными терминалами в Констанце, Ярымдже и "Пивденном" с использованием собственной фидерной сети UniFeeder. Это даст возможность отправлять грузы по ключевым для Восточной Европы торговым маршрутам, используя активы DP World в Румынии и Турции.

"В соответствии с условиями соглашения, DP World приобрела контрольный пакет акций и будет осуществлять управление терминалом. Компания станет ключевым игроком в регионе и будет стремиться расширять долю рынка за счет использования лидирующих позиций ТИС-КТ на рынке перевозок по железной дороге", - заявили в компании.

Напоминаем:

Покупка доли в терминале - второй для DP World опыт успешного партнерства с акционерами ТИС.

Первым совместным проектом компаний стал буксирный оператор P&O Maritime Ukraine, обслуживающий более 50 клиентов в 3-х крупнейших портах страны.

Компания DP World оперирует 123 логистическими и транспортными предприятиями в 54 странах.