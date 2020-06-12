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Украина к концу августа-2020 намерена сделать рыночными тарифы на отопление - меморандум МВФ
23:10 11.06.2020 |
Украина в меморандуме Международному валютному фонду по новой программе stand by взяла обязательства к концу августа пересмотреть и утвердить все тарифы на отопление, привязав их к стоимости газа и сопутствующих затрат, в том числе капитальных вложений.
"Мы обеспечим, чтобы к концу августа 2020г. все тарифы на отопление, формирующиеся как НКРЭКУ, так и местными органами власти, были пересмотрены и официально утверждены таким образом, чтобы полностью соответствовать уровню цены на газ и негазовым затратам, включая капитальные вложения", - говорится в документе, который Фонд обнародовал в четверг.
Правительство указало, что уже отменило постановление №560 от 26 июня 2019 года, определявшее предельные цены на отопление для населения.
Согласно меморандуму, начиная с отопительного сезона 2020-2021, с целью соответствующего отражения в тарифах на отопление изменений в стоимости газа и сопутствующих расходов тарифы будут пересматриваться не реже 1 раза в год к началу нового отопительного сезона.
Для этого правительство в ближайшее время намерено отменить постановление №1082 от 24 декабря 2019 об определении платы за тепловую энергию и услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения, поскольку оно допускает ассиметричное изменение в счетах за отопление без необходимости пересмотра тарифов на него при изменении входящей цены на газ.
До конца июня текущего года Украина обязуется принять решение, согласно которому все новые договора на коммунальные услуги, включая пересмотренные тарифы на отопление, должны быть заключены не позже 1 октября, говорится в меморандуме.
Правительство намерено провести консультации со Всемирным банком и разработать соответствующие механизмы, позволяющие компаниям централизованного теплоснабжения снизить риск будущих задолженностей в связи с возможной волатильностью оптовых цен на газ.
Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что меморандум МВФ не содержит новых требований к Украине по внедрению структурных реформ, в то же время он содержит направления, которые нужны в первую очередь самой Украине, указав на необходимость изменения тарифной политики. При этом Шмыгаль подчеркнул, что сегодня в оплате за отопление заложен фиксированный тариф на газ в размере более чем 6,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, тогда как текущая рыночная цена на газ вдвое ниже. По его словам, переход на рыночные цены при текущей цене на газ не приведет к повышению тарифов на отопление.
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