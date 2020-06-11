Приватизацию топовых госпредприятий пока отложат - Шмыгаль

Приватизацию крупных государственных предприятий пока отложат, но планируется приватизация около 300 малых и средних предприятий.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции на тему "100 дней правительства" 11 июня, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа.

"В этом году готовится около трех сотен таких малых и средних предприятий. Относительно крупных предприятий..., которые могут быть приватизированы в государстве, мы понимаем, что в сегодняшних условиях в этом квартале говорить о приватизации, наверное, некорректно, так как не будет той рыночной цены, которую бы стоили эти предприятия", - сказал глава правительства.

В то же время он подчеркнул, что приватизация является одним из приоритетов для развития украинской экономики.

По его словам, Фодном госимущества разработан соответствующий график приватизации госпредприятий.

"Мы планируем приватизацию и малую, и среднюю, и большую, она в разных количествах в разных временных рамках растянута для того, чтобы потенциально получить наибольший эффект от этой приватизации", - подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщал Укринформ, в конце марта стало известно, что Фонд государственного имущества не будет выставлять на приватизационные аукционы объекты большой приватизации и государственные предприятия в условиях мировой экономической турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19.

В середине февраля глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявлял, что ФГИУ в этом году планирует продать более 500 предприятий.

В 2020 году приватизация должна принести государственному бюджету Украины около 12 млрд грн, из них 6 млрд будут получены от малой приватизации и 6 млрд грн - от большой.