Фонд госимущества хочет приватизировать 1000 госпредприятий, а еще почти 1200 – ликвидировать

Фонд государственного имущества Украины планирует приватизировать 1000 государственных предприятий, а еще 1178 - ликвидировать, о чем во время онлайн-конференции сообщил глава фонда Дмитрий Сенниченко.

По его словам, на данный момент в Украине всего 3644 госпредприятия, а также 1,2 миллиона объектов госимущества.

По информации Сенниченко, еще 585 госпредприятий находятся на оккупированной территории Донбасса и в аннексированном Крыму, а еще 115 - предприятия Национальной академии наук Украины и Национальной аграрной академии наук Украины. Фонд также считает, что 766 госпредприятиями лучше управлять, а не приватизировать их.