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Макрофинансовая помощь от ЕС в размере 500 млн евро будет направлена на финансирование расходов государственного бюджета
07:58 11.06.2020 |
Об этом сообщает прессслужба Министерства финансов.
"Украина получила от Европейской комиссии второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой (кредитной) помощи ЕС номинальным объемом 500 млн евро. Деньги поступят в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10.06.2035 года. Полученные средства будут направляться на финансирование расходов государственного бюджета и будут способствовать уменьшению внешнего финансового давления на Украину и улучшению платежного баланса государства", - говорится в сообщении.
С учетом необходимости надлежащего финансирования мер по преодолению негативных экономических последствий распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, получение указанных средств, безусловно, будет способствовать сохранению финансовой стабильности в Украине.
Получение указанного льготного кредитного ресурса стало возможным после выполнения Украиной (в конце 2019 года) всех 12 специальных условий относительно мероприятий по внедрению реформ в сферах: противодействия и борьбы с коррупцией, социальной политики, предупреждения отмывания денег, энергетики, реализации таможенной политики, реформирования налоговой и таможенной служб, корпоративного управления в государственных банках, противодействия размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения, и уменьшения высокого уровня безнадежных кредитов в банковской системе, а также начала новой программы сотрудничества с МВФ.
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