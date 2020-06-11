Макрофинансовая помощь от ЕС в размере 500 млн евро будет направлена на финансирование расходов государственного бюджета

Об этом сообщает прессслужба Министерства финансов.

"Украина получила от Европейской комиссии второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой (кредитной) помощи ЕС номинальным объемом 500 млн евро. Деньги поступят в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10.06.2035 года. Полученные средства будут направляться на финансирование расходов государственного бюджета и будут способствовать уменьшению внешнего финансового давления на Украину и улучшению платежного баланса государства", - говорится в сообщении.

С учетом необходимости надлежащего финансирования мер по преодолению негативных экономических последствий распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, получение указанных средств, безусловно, будет способствовать сохранению финансовой стабильности в Украине.

Получение указанного льготного кредитного ресурса стало возможным после выполнения Украиной (в конце 2019 года) всех 12 специальных условий относительно мероприятий по внедрению реформ в сферах: противодействия и борьбы с коррупцией, социальной политики, предупреждения отмывания денег, энергетики, реализации таможенной политики, реформирования налоговой и таможенной служб, корпоративного управления в государственных банках, противодействия размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения, и уменьшения высокого уровня безнадежных кредитов в банковской системе, а также начала новой программы сотрудничества с МВФ.