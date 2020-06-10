Украина получила 500 миллионов евро помощи от ЕС

Еврокомиссия после утверждения советом директоров МВФ новой программы stand by для Украины в ночь на среду предоставила Киеву 500 млн евро в рамках четвертой макрофинансовой помощи.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов. передает БизнесЦензор.

Деньги поступят в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10 июня 2035 года.

Полученные средства будут направлены на финансирование расходов государственного бюджета и будут способствовать уменьшению внешнего финансового давления на Украину и улучшению платежного баланса государства, отмечают в Минфине.

Получение указанного льготного кредитного ресурса стало возможным после выполнения Украиной (в конце 2019 года) всех 12 специальных условий по принятию мер для проведения реформ в сферах:

* противодействия и борьбы с коррупцией;

* социальной политики;

* предупреждения отмывания денег;

* энергетики;

* реализации таможенной политики;

* реформирования налоговой и таможенной служб;

* корпоративного управления в государственных банках;

* противодействия размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения;

* уменьшения высокого уровня безнадежных кредитов в банковской системе, а также начало новой программы сотрудничества с МВФ.

"Между правительством Украины и Европейской Комиссией продолжаются консультации об условиях новой "исключительной" программы макрофинансовой помощи ЕС Украине для поддержки усилий в преодолении последствий распространения острой респираторной болезни COVID-19. Продолжительность программы объемом 1,2 млрд евро составит 12 месяцев и предусматривает выплату двух траншей, первый из которых будет безусловным", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, первый транш в рамах четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС номинальной стоимостью 500 млн евро Украина получила в декабре 2018 года.

Общая сумма льготной кредитной помощи ЕС, полученной Украиной в рамках реализации в течение 2014-2020 годов четырех программ макрофинансовой помощи ЕС достигла 3,81 млрд евро. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3201155