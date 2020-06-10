Финансовые новости
- |
- 10.06.20
- |
- 21:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина получила 500 миллионов евро помощи от ЕС
16:36 10.06.2020 |
Еврокомиссия после утверждения советом директоров МВФ новой программы stand by для Украины в ночь на среду предоставила Киеву 500 млн евро в рамках четвертой макрофинансовой помощи.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов. передает БизнесЦензор.
Деньги поступят в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10 июня 2035 года.
Полученные средства будут направлены на финансирование расходов государственного бюджета и будут способствовать уменьшению внешнего финансового давления на Украину и улучшению платежного баланса государства, отмечают в Минфине.
Получение указанного льготного кредитного ресурса стало возможным после выполнения Украиной (в конце 2019 года) всех 12 специальных условий по принятию мер для проведения реформ в сферах:
* противодействия и борьбы с коррупцией;
* социальной политики;
* предупреждения отмывания денег;
* энергетики;
* реализации таможенной политики;
* реформирования налоговой и таможенной служб;
* корпоративного управления в государственных банках;
* противодействия размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения;
* уменьшения высокого уровня безнадежных кредитов в банковской системе, а также начало новой программы сотрудничества с МВФ.
"Между правительством Украины и Европейской Комиссией продолжаются консультации об условиях новой "исключительной" программы макрофинансовой помощи ЕС Украине для поддержки усилий в преодолении последствий распространения острой респираторной болезни COVID-19. Продолжительность программы объемом 1,2 млрд евро составит 12 месяцев и предусматривает выплату двух траншей, первый из которых будет безусловным", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, первый транш в рамах четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС номинальной стоимостью 500 млн евро Украина получила в декабре 2018 года.
Общая сумма льготной кредитной помощи ЕС, полученной Украиной в рамках реализации в течение 2014-2020 годов четырех программ макрофинансовой помощи ЕС достигла 3,81 млрд евро. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3201155
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко: Я готов был получить подозрение от генпрокурора, но она сбежала
|Закон о референдуме: Что готовит нам президент под видом народовластия
|Следователи пытались вручить Порошенко подозрение, он покинул ГБР – адвокат
|Следствие по MH17 полностью опровергло версию украинского «Бука»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НКРЭКУ упростила процедуру смены поставщика газа для населения
|Кабмин вновь сменил главу Агентства водных ресурсов
|«Татнефть» начала поставки ДТ в адрес украинской «дочки»
|Кабмин изменил порядок формирования коммунальных тарифов
|Украина получила 500 миллионов евро помощи от ЕС
|Украина в сентябре-октябре может вернуться на рынок еврооблигаций - ICU
Это интересно
|В США склоняются к тому, чтобы разделить рекламный бизнес Google
|Криштиану Роналду первым из футболистов стал миллиардером
|Toyota показала обновленный Hilux
|Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
|Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании им людей
|Самоходные автомобили способны предотвратить лишь треть аварий
|Microsoft Edge теперь будет распространяться автоматически