Украина в сентябре-октябре может вернуться на рынок еврооблигаций - ICU

На рынок еврооблигаций Украина может вернуться в конце сентября или в октябре 2020 года, прогнозирует старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

"Получение первого транша МВФ откроет доступ к программам других международных финансовых организаций, а учитывая улучшения рыночного сегмента после выплат в сентябре, Минфин может вернуться на рынок еврооблигаций. Мы ожидаем, что новый выпуск может иметь место в сентябре-октябре и составит $1,5 млрд", - сказал Котович в ходе онлайн-пресс-конференции в среду.

По его словам, внутреннее финансирование к концу года составит около 80 млрд грн. Это покроет 61 млрд грн погашений и дополнительно принесет в госбюджет около 20 млрд грн на покрытие его дефицита.

При этом дефицит бюджета в этом году аналитик прогнозирует на уровне 6%ВВП, или 200-220 млрд грн, в 2021-м - на уровне 4% ВВП (или 160 млрд грн). Таким образом, соотношение долга к ВВП останется ниже 60% - на уровне около 57% ВВП в текущем и в следующем годах, прогнозирует Котович.

