Кабмин назначил врио министра экологии Ставчук

Кабинет министров Украины назначил временно исполняющей обязанности министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Ирину Ставчук, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений. Назначил Ставчук Ирину Ивановну первым заместителем министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины", - написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, правительство приняло решение о временном возложении на Ставчук исполнения обязанностей министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Согласно данным на сайте министерства, Ставчук с 2006-го по 2017 год работала в Национальном экологическом центре Украины и координировала работу в сфере разработки и внедрения климатоохранной политики в Украине, после чего была исполнительным директором Центра экологических инициатив "Экодия" (2017-2019). В 2008-2019-м - была координатором Climate Action Network в регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Помимо этого, основала и в 2011-2013 годах возглавляла ГО "Ассоциация велосипедистов Киева".