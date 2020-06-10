Цены промпроизводителей Украины в мае снизились на 0,6% – Госстат

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам мая-2020 цены в промышленности снизились на 5,1%, апреля – на 2,6%, марта - на 4,2%, февраля – на 6,8%, января – на 5,9%.
Госстат уточняет, что в мае к апрелю 2020 года в пределах Украины цены промпроизводителей выросли на 0,1%, тогда как при поставках за пределы страны снизились на 3,2%.
За пять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены промпроизводителей упали на 4,9%, с начала года (май 2020 к декабрю-2019) выросли на 3,9%.
По данным статведомства, в добывающей промышленности и разработке карьеров в мае по сравнению с апрелем текущего года продукция подешевела на 4,5%, в частности, в добыче сырой нефти и природного газа - на 11%, добыче металлических руд – на 3,5%, добыче каменного угля – подорожала на 1,7%.
В мае падение цен в производстве химической продукции составило 8,1%, в металлургии - 4%, кокса - 3,4%, в перерабатывающей промышленности - 1,1%, в машиностроении – 0,4%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 0,2%.
При этом поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха подорожала на 2,5%. В текстильном производстве цены выросли на 0,8%, деревообработке – на 0,4%, фармпроизводстве – на 0,2%.
Как сообщалось, в 2019 году цены производителей промпродукции в Украине снизились на 7,4%.
Изменение цен производителей промышленной продукции в мае 2020г¹, %:
|май 2020 к апрелю 2020
|май 2020 к маю 2019
|май 2020 к декабрю 2019
|Январь-май 2020 к январю-маю 2019
|Промышленность всего
|99,4
|94,9
|103,9
|95,1
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|95,5
|67,6
|89,7
|76,3
|Добыча каменного угля
|101,7
|66,8
|91,9
|66,4
|Добыча сырой нефти и природного газа
|89,0
|46,8
|64,8
|64,1
|Добыча металлических руд
|96,5
|78,1
|107,2
|85,0
|Перерабатывающая промышленность
|98,9
|96,4
|102,3
|96,3
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|100,7
|106,2
|105,1
|103,9
|производство мяса и мясных продуктов
|99,6
|98,5
|100,1
|99,8
|производство молочных продуктов
|98,5
|107,4
|101,5
|107,7
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|100,2
|104,4
|102,4
|105,1
|производство сахара
|101,8
|107,8
|113,4
|103,5
|производство напитков
|100,2
|104,3
|101,4
|105,5
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|100,8
|103,1
|103,2
|102,4
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|100,4
|99,0
|103,5
|96,1
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|96,6
|69,5
|82,0
|77,8
|Производство химических веществ и химической продукции
|91,9
|89,4
|95,4
|94,0
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|100,2
|108,6
|103,5
|109,3
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|99,8
|100,8
|101,5
|101,1
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|96,0
|87,4
|104,7
|87,5
|Машиностроение
|99,6
|98,4
|101,3
|97,9
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|100,0
|101,6
|101,1
|101,4
|Производство электрооборудования
|99,8
|87,7
|99,8
|85,6
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|100,0
|100,0
|100,4
|99,8
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|99,2
|103,3
|102,9
|103,1
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|102,5
|104,4
|114,7
|100,0
|Товары промежуточного потребления
|97,2
|89,5
|103,8
|90,9
|Инвестиционные товары
|100,5
|102,4
|102,3
|102,3
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|100,5
|106,3
|104,4
|104,5
|Потребительские товары длительного пользования
|100,0
|102,1
|100,6
|102,3
|Энергия
|100,4
|90,9
|103,8
|91,5
Данные: Госстат
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.