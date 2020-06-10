Цены промпроизводителей Украины в мае снизились на 0,6% – Госстат

Цены промышленных производителей Украины в мае 2020 года снизились на 0,6%, тогда как в апреле рост составил 0,1%, марте - 1,8%, феврале - 0,1%, январе - 2,5%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам мая-2020 цены в промышленности снизились на 5,1%, апреля – на 2,6%, марта - на 4,2%, февраля – на 6,8%, января – на 5,9%.

Госстат уточняет, что в мае к апрелю 2020 года в пределах Украины цены промпроизводителей выросли на 0,1%, тогда как при поставках за пределы страны снизились на 3,2%.

За пять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены промпроизводителей упали на 4,9%, с начала года (май 2020 к декабрю-2019) выросли на 3,9%.

По данным статведомства, в добывающей промышленности и разработке карьеров в мае по сравнению с апрелем текущего года продукция подешевела на 4,5%, в частности, в добыче сырой нефти и природного газа - на 11%, добыче металлических руд – на 3,5%, добыче каменного угля – подорожала на 1,7%.

В мае падение цен в производстве химической продукции составило 8,1%, в металлургии - 4%, кокса - 3,4%, в перерабатывающей промышленности - 1,1%, в машиностроении – 0,4%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 0,2%.

При этом поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха подорожала на 2,5%. В текстильном производстве цены выросли на 0,8%, деревообработке – на 0,4%, фармпроизводстве – на 0,2%.

Как сообщалось, в 2019 году цены производителей промпродукции в Украине снизились на 7,4%.



Изменение цен производителей промышленной продукции в мае 2020г¹, %:

май 2020 к апрелю 2020 май 2020 к маю 2019 май 2020 к декабрю 2019 Январь-май 2020 к январю-маю 2019 Промышленность всего 99,4 94,9 103,9 95,1 Добывающая промышленность и разработка карьеров 95,5 67,6 89,7 76,3 Добыча каменного угля 101,7 66,8 91,9 66,4 Добыча сырой нефти и природного газа 89,0 46,8 64,8 64,1 Добыча металлических руд 96,5 78,1 107,2 85,0 Перерабатывающая промышленность 98,9 96,4 102,3 96,3 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 100,7 106,2 105,1 103,9 производство мяса и мясных продуктов 99,6 98,5 100,1 99,8 производство молочных продуктов 98,5 107,4 101,5 107,7 производство хлеба и хлебобулочных изделий 100,2 104,4 102,4 105,1 производство сахара 101,8 107,8 113,4 103,5 производство напитков 100,2 104,3 101,4 105,5 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 100,8 103,1 103,2 102,4 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 100,4 99,0 103,5 96,1 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 96,6 69,5 82,0 77,8 Производство химических веществ и химической продукции 91,9 89,4 95,4 94,0 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 100,2 108,6 103,5 109,3 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 99,8 100,8 101,5 101,1 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 96,0 87,4 104,7 87,5 Машиностроение 99,6 98,4 101,3 97,9 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 100,0 101,6 101,1 101,4 Производство электрооборудования 99,8 87,7 99,8 85,6 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 100,0 100,0 100,4 99,8 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 99,2 103,3 102,9 103,1 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 102,5 104,4 114,7 100,0 Товары промежуточного потребления 97,2 89,5 103,8 90,9 Инвестиционные товары 100,5 102,4 102,3 102,3 Потребительские товары краткосрочного пользования 100,5 106,3 104,4 104,5 Потребительские товары длительного пользования 100,0 102,1 100,6 102,3 Энергия 100,4 90,9 103,8 91,5

Данные: Госстат

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.