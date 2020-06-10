По программе Доступные кредиты с начала лета выдали 32,6 миллиона

С начала июня в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» было выдано 51 новый кредит на 32,6 млн гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"За первую неделю лета банки-партнеры Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдали 51 новый кредит на общую сумму в 32,6 млн гривень", - говорится в сообщении.

Банки-партнеры продолжают прием заявок на новые инструменты программы, которые были введены правительством во время действия карантинных мероприятий по противодействию пандемии COVID-19 (рефинансирование, оборотные, инвестиционные кредиты производителям медицинского оборудования).

В частности, за неделю спрос на займы под такие условия составил почти 390 млн грн. Первый предприниматель уже смог рефинансировать свой кредит на сумму 1,1 млн грн в АО КБ «ПриватБанк» под 0% до конца марта 2021 года.

На этой неделе Фонд планирует подписание соглашений о партнерстве с двумя новыми банками - "ОТП Банком" и "Международным Инвестиционным Банком". Готовятся для утверждения Советом Фонда заявки об участии в программе «Доступные кредиты 5-7-9%» от "Креди Агриколь Банк" и "Агропросперис Банк".

Как известно, в случае положительного решения Совета, в целом участниками Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» станут 19 банков, которые по размеру чистых активов составляют 80% всей банковской системы Украины. Всего уже выдано 605 кредитов на сумму 381,05 млн грн.