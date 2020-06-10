В Украину прибыл первый контейнерный поезд из Китая

В Украину прибыл первый прямой контейнерный поезд из Китая.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

«Сегодня исторический момент - принят первый контейнерный поезд Китай - Украина. Несмотря на усиление торгово-экономических отношений между нашими странами важно выстроить качественную транспортную логистику. Железнодорожные контейнерные перевозки - это действительно надежный, дешевый и удобный вид перевозок, который может стать конкурентным в сообщении Китай - Украина», - отметил и.о. руководителя компании Иван Юрик.

Он добавил, что расстояние в 9 тыс. км через территории четырех стран поезд преодолел за 15 суток.

В составе поезда 31 фитинговая платформа, нагруженная 41 сорокафутовым контейнером. Этим поездом в Украину были доставлены бурильные трубы, медицинское оборудование, бензиновые триммеры и товары народного потребления.

До этого через территорию Украины проследовало 10 транзитных контейнерных поездов Китай - страны Европейского Союза.

В "Укрзализныци" напоминают, что в 2019 году по территории Украины железнодорожным транспортом было перевезено 384,018 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU), что на 14,64% больше объемов перевозок контейнеров за 2018 год. В январе-апреле 2020 года территорией Украины перевезено 150,316 тыс TEU, что на 20% больше объемов перевозок контейнеров за аналогичный период 2019 года.

Как сообщалось, первый контейнерный поезд в направлении Республики Польша из Китая через территорию Украины проследовал в начале января 2020 года.