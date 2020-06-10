"В отличие от предыдущих кризисов, мы не видим более значительного проседания экономики Украины, чем раньше... Уже в следующем году мы увидим достаточно стремительное возобновление - на 5,7% ВВП", - Сергей Николайчук.
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МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020г до 8,2% и роста в 2021г до 1,1%
08:09 10.06.2020 |
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7% в его апрельском Всемирном экономическом прогнозе.
Как говорится в релизе Фонда в связи с утверждением 18-мес. программы stand by для Украины на $5 млрд, прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году также ухудшен с 3,6% до 1,1% с ускорением до 3% в 2022 году.
Согласно новым оценкам, дефицит текущего счета может вырасти с 1,7%
ВВП в 2019 до 1,7% в этом и 2% – в следующем и чуть уменьшится до 1,9%
ВВП в 2022 году, тогда как в апреле МВФ ожидал расширения дефицита в
этом году до 2% ВВП и в следующем – до 2,4% ВВП.
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