Инфляция в Украине в мае замедлилась до 0,3%, в годовом измерении – до 1,7% – Госстат

Между тем, в мае 2019 года рост цен был выше – 0,7%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам мая-2020 замедлилась до 1,7% с 2,1% по итогам апреля, 2,3% по итогам марта, 4,1% – по итогам 2019 года.
Согласно данным Госстата, базовая инфляция в мае этого года упала до 0,1% с 0,4% в апреле и скачка до 1,3% в марте, тогда как до этого она была на отрицательном уровне три месяца подряд. В минувшем мае базовая инфляция была на уровне 0,2%, в результате в годовом измерении она замедлилась до 3%.
На потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. Больше всего (на 16,6% и 15,8%) подорожали яйца и фрукты. На 2,3-0,8% выросли цены на продукты переработки зерновых, рис, рыбу и продукты из рыбы, овощи. В то же время на 1,6-0,2% подешевели мясо и мясопродукты, сало, масло, сахар, масло подсолнечное, кисломолочная продукция, молоко.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,0%.
Одежда и обувь подешевели на 1,4%, в частности, одежда – на 2,0%, обувь – на 0,7%
Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,8% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 16,8%.
Цены на транспорт снизились на 2,0%, в первую очередь, из-за удешевления топлива и масел на 8,6%
Нацбанк Украины в конце января улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8%, однако в апреле ухудшил этот показатель до 6%.
По оценкам центробанка, по итогам первого полугодия этого года инфляция в годовом измерении составит 4,8%.
Потребительские цены в мае 2020года, %:
|май 2020 к апрелю 2020
|май 2020 к декабрю 2019
|май 2020 к маю 2019
|январь-май 2020 к январю-маю 2019
|Индекс потребительских цен
|0,3
|1,8
|1,7
|2,3
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|1,2
|3,8
|2,7
|2,4
|Продукты питания
|1,3
|4,0
|2,8
|2,4
|Хлеб та хлебопродукты
|0,7
|4,9
|9,9
|9,0
|Хлеб
|0,3
|1,6
|5,8
|7,5
|Макаронные изделия
|0,1
|3,3
|3,8
|3,1
|Мясо и мясопродукты
|-1,6
|-2,5
|-1,5
|1,5
|Рыба та рыбопродукты
|1,1
|2,2
|2,8
|2,7
|Молоко
|-0,2
|-0,1
|7,7
|6,2
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|0,6
|1,0
|6,1
|5,9
|Яйца
|16,6
|-9,2
|13,0
|-17,9
|Масло сливочное
|-1,0
|-0,4
|4,2
|5,5
|Масло подсолнечное
|-0,7
|-0,9
|-2,0
|-1,8
|Фрукты
|15,8
|38,7
|34,8
|21,4
|Овощи
|0,8
|14,9
|-21,3
|-16,6
|Сахар
|-0,8
|6,8
|6,8
|4,1
|Безалкогольные напитки
|0,6
|1,0
|1,7
|2,0
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|1,1
|4,6
|11,6
|12,0
|Одежда и обувь
|-1,4
|0,9
|-4,2
|-3,7
|Одежда
|-2,0
|0,6
|-3,8
|-3,1
|Обувь
|-0,7
|1,4
|-4,8
|-4,7
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|-2,8
|-8,9
|-13,1
|-8,1
|Содержание и ремонт жилья
|-0,1
|0,6
|2,6
|3,2
|Водоснабжение
|0,4
|18,5
|25,1
|22,8
|Канализация
|1,0
|16,5
|21,4
|19,0
|Содержание домов и придомовых территорий
|-0,1
|2,0
|5,2
|5,9
|Электроэнергия
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Природный газ
|-16,8
|-37,5
|-53,5
|-38,2
|Горячая вода, отопление
|0,0
|-13,7
|-13,2
|-7,3
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0,1
|0,0
|-1,1
|-1,0
|Здравоохранение
|0,3
|4,4
|5,3
|4,0
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0,2
|4,7
|4,5
|2,6
|Амбулаторные услуги
|0,7
|4,3
|8,2
|8,7
|Транспорт
|-2,0
|-3,2
|-6,6
|-2,7
|Топливо и масла
|-8,6
|-23,1
|-28,2
|-13,5
|Транспортные услуги
|-0,2
|2,5
|4,2
|5,5
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|-2,4
|5,0
|6,4
|8,9
|Пассажирский автодорожный транспорт
|0,0
|1,9
|4,3
|5,7
|Связь
|-0,1
|1,6
|5,9
|7,4
|Отдых и культура
|-0,8
|-1,3
|-2,7
|-1,9
|Образование
|0,0
|1,9
|13,5
|13,4
|Рестораны та гостиницы
|0,3
|1,7
|7,0
|7,8
|Разные товары и услуги
|0,2
|-1,3
|6,6
|7,8
Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат