Инфляция в Украине в мае замедлилась до 0,3%, в годовом измерении – до 1,7% – Госстат

Потребительские цены в Украине в мае 2020 года увеличились на 0,3%, тогда как в марте и апреле они росли на 0,8%, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

Между тем, в мае 2019 года рост цен был выше – 0,7%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам мая-2020 замедлилась до 1,7% с 2,1% по итогам апреля, 2,3% по итогам марта, 4,1% – по итогам 2019 года.

Согласно данным Госстата, базовая инфляция в мае этого года упала до 0,1% с 0,4% в апреле и скачка до 1,3% в марте, тогда как до этого она была на отрицательном уровне три месяца подряд. В минувшем мае базовая инфляция была на уровне 0,2%, в результате в годовом измерении она замедлилась до 3%.

На потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. Больше всего (на 16,6% и 15,8%) подорожали яйца и фрукты. На 2,3-0,8% выросли цены на продукты переработки зерновых, рис, рыбу и продукты из рыбы, овощи. В то же время на 1,6-0,2% подешевели мясо и мясопродукты, сало, масло, сахар, масло подсолнечное, кисломолочная продукция, молоко.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,0%.

Одежда и обувь подешевели на 1,4%, в частности, одежда – на 2,0%, обувь – на 0,7%

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,8% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 16,8%.

Цены на транспорт снизились на 2,0%, в первую очередь, из-за удешевления топлива и масел на 8,6%

Нацбанк Украины в конце января улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8%, однако в апреле ухудшил этот показатель до 6%.

По оценкам центробанка, по итогам первого полугодия этого года инфляция в годовом измерении составит 4,8%.



Потребительские цены в мае 2020года, %:

май 2020 к апрелю 2020 май 2020 к декабрю 2019 май 2020 к маю 2019 январь-май 2020 к январю-маю 2019 Индекс потребительских цен 0,3 1,8 1,7 2,3 Продукты питания и безалкогольные напитки 1,2 3,8 2,7 2,4 Продукты питания 1,3 4,0 2,8 2,4 Хлеб та хлебопродукты 0,7 4,9 9,9 9,0 Хлеб 0,3 1,6 5,8 7,5 Макаронные изделия 0,1 3,3 3,8 3,1 Мясо и мясопродукты -1,6 -2,5 -1,5 1,5 Рыба та рыбопродукты 1,1 2,2 2,8 2,7 Молоко -0,2 -0,1 7,7 6,2 Сыр и мягкий сыр (творог) 0,6 1,0 6,1 5,9 Яйца 16,6 -9,2 13,0 -17,9 Масло сливочное -1,0 -0,4 4,2 5,5 Масло подсолнечное -0,7 -0,9 -2,0 -1,8 Фрукты 15,8 38,7 34,8 21,4 Овощи 0,8 14,9 -21,3 -16,6 Сахар -0,8 6,8 6,8 4,1 Безалкогольные напитки 0,6 1,0 1,7 2,0 Алкогольные напитки, табачные изделия 1,1 4,6 11,6 12,0 Одежда и обувь -1,4 0,9 -4,2 -3,7 Одежда -2,0 0,6 -3,8 -3,1 Обувь -0,7 1,4 -4,8 -4,7 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива -2,8 -8,9 -13,1 -8,1 Содержание и ремонт жилья -0,1 0,6 2,6 3,2 Водоснабжение 0,4 18,5 25,1 22,8 Канализация 1,0 16,5 21,4 19,0 Содержание домов и придомовых территорий -0,1 2,0 5,2 5,9 Электроэнергия 0,0 0,0 0,0 0,0 Природный газ -16,8 -37,5 -53,5 -38,2 Горячая вода, отопление 0,0 -13,7 -13,2 -7,3 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0,1 0,0 -1,1 -1,0 Здравоохранение 0,3 4,4 5,3 4,0 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0,2 4,7 4,5 2,6 Амбулаторные услуги 0,7 4,3 8,2 8,7 Транспорт -2,0 -3,2 -6,6 -2,7 Топливо и масла -8,6 -23,1 -28,2 -13,5 Транспортные услуги -0,2 2,5 4,2 5,5 Пассажирский железнодорожный транспорт -2,4 5,0 6,4 8,9 Пассажирский автодорожный транспорт 0,0 1,9 4,3 5,7 Связь -0,1 1,6 5,9 7,4 Отдых и культура -0,8 -1,3 -2,7 -1,9 Образование 0,0 1,9 13,5 13,4 Рестораны та гостиницы 0,3 1,7 7,0 7,8 Разные товары и услуги 0,2 -1,3 6,6 7,8

Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.

Данные: Госстат