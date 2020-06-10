Согласно данным Госстата, за первый квартал этого года освоено 76,914 млрд грн капинвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, г.Севастополя и территорий Луганской и Донецкой области).
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Капинвестиции в Украине упали в І кв-2020 на 35,5% - Госстат
16:50 09.06.2020 |
Капитальные инвестиции в Украине в январе-марте текущего года упали на 35,5% после роста на 21,2% в четвертом квартале прошлого года, сообщила Государственная служба статистики во вторник.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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