ЕС готов помочь Украине с реформой угольной отрасли — Минэнерго

Европейский Союз готов поддержать Украину в реформе угольной отрасли.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"В представительстве Европейского Союза в Украине выразили готовность поддержать наше государство для проведения реформы угольной отрасли. Об этом шла речь во время первой встречи и.о. министра энергетики Ольги Буславец с главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Буславец рассказала о начале работы министерства над концепцией реформирования отрасли и отметила, что стратегическая глобальная задача заключается в ее преобразовании и определенности относительно дальнейшей судьбы государственных угледобывающих предприятий.

"Самый болезненный вопрос - реформирование шахт в «моногородах», население которых полностью зависит от их работы. Мы должны поставить интересы людей на первое место и обеспечить энергетическую безопасность страны. Мы хотим использовать опыт европейских и других стран, которым удалось успешно решить аналогичные проблемы», - цитирует пресс-служба слова и.о. министра.

По информации Богуславец, сейчас идут переговоры о поддержке в этом вопросе со стороны Германии, Всемирного банка и других международных партнеров.

Матти Маасикас заверил представителей министерства, что в представительстве ЕС готовы встречаться, обсуждать проблемные вопросы и предоставлять Украине поддержку для успешного проведения реформы, сообщает пресс-служба.