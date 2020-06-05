Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в I кв.-2020 вырос на 5,5% - Госстат

По ее данным, объем услуг, реализованных населению, составил 23,1% общего объема реализованных услуг.
Госстат напомнил, что в первом квартале 2019 года объем реализации предприятиями сферы услуг Украины возрос на 2,7%, во втором квартале – на 3,5%, в третьем – на 6,2%, в четвертом – на 0,2%.
Объем реализованных услуг по видам экономической деятельности
|Объем реализованных услуг (в рыночных ценах) в 1 кв 2020г, млн грн
|В том числе объем услуг, реализованных населению, млн грн
|Всего¹
|226974156,2
|52350567,6
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|92828620,2
|9934841,5
|наземный и трубопроводный транспорт
|40873784,2
|3392855,2
|пассажирский железнодорожный транспорт междугороднего сообщения
|к/с
|к/с
|грузовой железнодорожный транспорт
|4138394,3
|302069,8
|другой пассажирский наземный транспорт
|3570245,3
|2825934,3
|грузовой автомобильный транспорт, предоставление услуг перевозки
|12227051,8
|185186,0
|трубопроводный транспорт
|к/с
|к/с
|водный транспорт
|557627,2
|193,1
|пассажирский морской транспорт
|к/с
|к/с
|грузовой морской транспорт
|380598,7
|0,8
|пассажирский речной транспорт
|к/с
|к/с
|грузовой речной транспорт
|168086,5
|60,1
|авиационный транспорт
|8019295,8
|3874175,9
|пассажирский авиационный транспорт
|к/с
|к/с
|грузовой авиационный транспорт и космический транспорт
|к/с
|к/с
|Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|41151493,6
|1934210,8
|Почтовая и курьерская деятельность
|2226419,4
|733406,5
|Временное размещение и организация питания
|5361728,8
|3487183,2
|временное размещение
|1710515,9
|1029043,2
|деятельность по обеспечению питанием и напитками
|3651212,9
|2458140,0
|Информация и телекоммуникации
|41405535,5
|14073195,6
|ииздательская деятельность
|663232,6
|79349,6
|производство кино и видеофильмов, телепрограмм, издание звукозаписей
|1835209,5
|746666,7
|деятельность в сфере радио и телевещания
|2754136,0
|283420,8
|Телекоммуникации (электросвязь)
|19586266,4
|12492697,7
|Компьютерное программирование и предоставление других информационных услуг
|11860556,9
|90578,0
|Операции с недвижимым имуществом
|23272573,1
|1078479,2
|Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
|283956,9
|34087,6
|Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества
|22134681,7
|641979,7
|Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта
|853934,5
|402411,9
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|24527864,7
|967554,2
|деятельность в сфере права, бухучета
|3981864,4
|83725,6
|деятельность в сфере архитектуры и инжиниринга, технические испытания и исследования
|5916782,7
|368697,2
|деятельность в сфере архитектуры и инжиниринга, предоставление услуг технического консультирования
|4755634,4
|322332,3
|Научные исследования и разработки
|2285547,2
|25526,7
|Рекламная деятельность и исследования рынка, другая профессиональная, научная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность
|9460589,1
|414011,7
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|17257800,9
|4013826,9
|Аренда, прокат и лизинг
|3554940,9
|83578,3
|Деятельность по трудоустройству
|1589956,3
|20816,1
|Деятельность турагентств, туроператоров, предоставление других услуг по бронированию и связанная с этим деятельность
|1499712,9
|607823,1
|Деятельность охранных служб и проведения расследований
|2964022,2
|108502,8
|Обслуживание зданий и территорий
|5469659,7
|2982843,5
|Административная и вспомогательная офисная деятельность, другие вспомогательные коммерческие услуги
|2179508,9
|210263,1
|Образование
|6010083,4
|5631052,6
|дошкольное образование
|249468,4
|236920,3
|начальное образование
|94610,6
|84930,8
|среднее образование
|603228,7
|518357,4
|высшее образование
|4651801,3
|4481220,9
|другие виды образования
|399360,2
|303300,8
|Здравоохранение и предоставление социальной помощи
|13830152,7
|12146110,9
|Здравоохранение
|13806604,6
|12124826,9
|Деятельность лечебных заведений
|2191329,7
|1614109,1
|Медицинская и стоматологическая практика
|11130199,2
|10324465,3
|Предоставление социальной помощи без проживания
|8417,6
|8339,2
|Искусство, спорт, развлечения и отдых
|1622556,1
|812943,4
|Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений
|344700,4
|207079,5
|Функционирование библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры
|к
|к
|Организация азартных игр
|к
|к
|Деятельность в сфере спорта, организация отдыха и развлечений
|1025853,1
|404248,9
|Предоставление другихуслуг
|857240,8
|205380,1
|Ремонт компьютеров и оборудования связи
|412293,6
|10285,7
|Ремонт бытовых изделий и предметов личного потребления
|72840,6
|9946,7
|Прочие индивидуальные услуги
|372106,6
|185147,7
Госстат Украины.
¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
к - Данные не публикуются в целях обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" относительно конфиденциальности информации.