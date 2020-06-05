Рада приняла за основу законопроект о направлении средств из фонда борьбы с коронавирусом на ремонт дорог

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу законопроект № 3509 от 20 мая 2020 года о внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

За соответствующий законопроект проголосовали 274 народных депутата.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документ предусматривает изменения в статье 28 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" о направлении средств из фонда борьбы с COVID-19 на ремонт дорог.

"Одним из последствий COVID-19 является увеличение уровня безработицы. Поэтому одной из мер по борьбе с COVID-19 и его последствиями является обеспечение населения дополнительными рабочими местами. Важным является также обеспечение улучшения транспортного сообщения для своевременного оказания медицинской помощи населению, возможности его широкого тестирования на наличие коронавируса. Достичь этих двух задач возможно путем реализации инфраструктурных проектов по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог общего пользования государственного значения", - поясняется в сопроводительной записке.

По мнению авторов законопроекта, принятие соответствующего документа приведет к позитивному социально-экономическому эффекту для государства, а именно:

- будет стимулировать дополнительный спрос на продукцию отраслей экономики в размере 25,375 млрд грн;

- повысит поступления всех видов налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней в размере около 7,5 млрд грн;

- увеличит объем доходов занятого населения на сумму 1,8 млрд грн;

- повысит инвестиционную способность дорожных предприятий (плановые накопления) на сумму 239,2 млн грн.

Ожидается, что принятие законопроекта даст возможность создать около 12,6 тыс. новых рабочих мест в дорожной отрасли и еще около 50,4 тыс. рабочих мест в смежных отраслях.