Украина за 5 мес. сократила валютную выручку от экспорта черных металлов на 19%

Металлургические предприятия Украины в январе-мае текущего года сократили поступления от экспорта черных металлов на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $3 млрд 293,953 млн.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) в пятницу, на черные металлы за этот период пришлось 16,86% общего объема поступлений от экспорта товаров против 19,47% за первые пять месяцев прошлого года.

В мае поступления от экспорта черных металлов составили $601,514 млн.

При этом Украина в январе-мае текущего года сократила импорт аналогичной продукции на 23,4% – до $377,895 млн. В мае этот показатель составлял $80,372 млн.

Кроме того, Украина в январе-мае сократила экспорт металлоизделий на 16,1% - до $364,271 млн. В мае их поставлено на $70,245 млн.

За этот период импорт металлоизделий снизился на 29% - до $316,956 млн. В мае их ввезено на $60,690 млн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2019 году снизили поступления от экспорта черных металлов на 12,1% по сравнению с 2018 годом – до $8 млрд 738,635 млн. При этом на черные металлы пришлось 17,45% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,99% за 2018 год. При этом Украина в 2019 году снизила импорт аналогичной продукции на 6,9% – до $1 млрд 251,818 млн.

Кроме того, Украина в 2019 году сократила экспорт металлоизделий на 6,1% - до $1 млрд 42,455 млн. За этот период импорт металлоизделий возрос на 13,6% - до $1 млрд 99,091 млн.