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Строительство и ремонт дорог: Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс
Верховная Рада приняла в целом законопроект №3510 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины".
За соответствующее решение проголосовали 326 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.
Законом внесены изменения в статьи 16, 17, 48, 71 и 103-1 Бюджетного кодекса Украины, которые предусматривают возможность для органов местного самоуправления субвенции на погашение местного долга, а также направления субвенции на погашение и обслуживание местного долга по местным внутренними заимствованиями.
Согласно закону, 90% от общего объема субвенции распределяется между соответствующими местными бюджетами (кроме бюджета города Киева) в зависимости от протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствующей административно-территориальной единице по состоянию на 1 января года, который предшествует плановому. Упомянутые средства могут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах в размере не более 20% объема такой субвенции, утвержденного законом о Государственном бюджете Украины для соответствующего местного бюджета, а также на погашение и обслуживание местного долга по местным внутренним и внешним заимствованиям, привлеченным для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности, в размере не более 30% объема такой субвенции, утвержденного законом о Государственном бюджете Украины для соответствующего местного бюджета.
Как сообщал Укринформ, за январь-апрель 2020 года органы местного самоуправления получили из государственного бюджета 53,4 млрд грн межбюджетных трансфертов. Также за счет специального фонда государственного бюджета направлены субвенции в сумме 6,5 млрд грн на ремонт дорог.
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