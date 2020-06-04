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Рынок импортных подержанных авто в Украине увеличился на 28%
11:40 04.06.2020 |
После восстановления полноценной работы сервисных центров, в Украине возобновились регистрации подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. В мае более 30,6 тыс. таких автомобилей получили украинские регистрационные номера, сообщает Укравтопром.
По сравнению с маем 2019 года регистрации импортированного легкового секонд-хенда выросли на 28 процентов и превысили регистрации новых машин в 5,2 раза.
Выбирая б/у-шную иномарку, украинцы чаще отдавали предпочтение автомобилям с бензиновыми двигателями. В прошлом месяце такие автомобили охватили 64% первичных регистраций импортированных авто с пробегом. В тоже время, доля дизельных авто составила 21%, автомобилей с ГБО - около 10%, и 5 процентов пришлось на электромобили и гибриды.
Что касается самых популярных моделей среди перешедших на украинские номера легковых авто, то в мае ими были: VOLKSWAGEN Passat - 1457 шт., NISSAN Rogue - 1225 шт., FORD Focus - 1202 шт., VOLKSWAGEN Jetta - 1132 шт. и RENAULT Megane - 1062 шт.
Всего за пять месяцев с начала года украинскую прописку получили 110,2 тыс. ед. бывших в эксплуатации легковых авто, против 29,8 тыс. ед. новых.
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