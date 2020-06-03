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МВФ определил дату заседания для утверждения кредита Украине
21:20 03.06.2020 |
Совет директоров Международного валютного фонда рассмотрит вопрос утверждения новой кредитной программы stand-by для Украины 9 июня.
Как передает БизнесЦензор, соответствующий вопрос внесен в календарь заседаний Совета.
Как сообщалось, в пятницу, 29 мая, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, которая пообещала, что утверждение Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Киев рассчитывает на то, что МВФ на заседании Совета директоров одобрит новую кредитную программу на $5 млрд 5 июня, а уже на следующий день будет выплачен первый транш в размере $1,9 млрд.
22 мая Международный валютный фонд заявил о достижении соглашения с Украиной на уровне персонала (staff level agreement) о новой программе финансирования stand-by (SBA) объемом $5 млрд.
Перед этим президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" №590-IX (так называемый "антиКоломойский" закон, который оставался последним условием предоставления новой программы сотрудничества с МВФ.
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