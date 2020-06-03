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В правительстве раскрыли детали меморандума с МВФ
17:21 03.06.2020 |
Меморандум Украины с Международным валютным фоном (МВФ) содержит ряд структурных маяков. В частности, это рыночные цены на газ для населения.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства.
Как отметил премьер, в меморандуме содержатся такие положения: прозрачность работы государственных банков и госпредприятий, усиление корпоративного управления госпредприятий, усиление независимости Антимонопольного комитета, реформа таможни и налоговой, сохранение принципа деньги ходят за пациентом
Также меморандум предполагает приведение цен на газ для населения к рыночному уровню. "Это приведет к снижению тарифов на коммунальные услуги с учетом того, что на сегодня цена газа ниже чем в тарифах почти в два раза", - сказал он.
"Одновременно правительство улучшит программу социальной поддержки. Эти вещи Украина должна делать с МВФ и без МВФ", - сказал он.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил проект Меморандума об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом (МВФ) и проект письма о намерениях в МВФ.
Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что Международный валютный фонд определится с утверждением программы для Украины до 10 июня.
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