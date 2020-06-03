Кабмин утвердил порядок передачи в аренду коммунального и госимущества

Кабинет министров Украины утвердил порядок передачи в аренду коммунального и государственного имущества.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду с условием его доработки в трехдневный срок.

"Проектом постановления внедряются принципиально новые механизмы передачи имущества в аренду путем проведения электронного аукциона с помощью электронной торговой системы. Внедряется порядок функционирования электронной торговой системы, в частности такие процедуры и сроки, как опубликование информации о потенциальных объектах аренды, подача заявлений на участие в аукционе, проведение электронного аукциона и др. Повышается уровень конкурентоспособности и обеспечивается равный доступ для всех потенциальных арендаторов к имуществу", - рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в ходе заседания Кабмина.

Как сообщалось, проведение первых электронных аукционов по аренде коммунального и госимущества в соответствии с новым законом об аренде ожидалось в апреле 2020 года.

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