Шмыгаль внес в Раду представления на назначение Ткаченко министром культуры, Абрамовского - экологии, Стефанишиной - вице-премьером по евроинтеграции

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проекты постановлений о назначении министров культуры и экологии. Также зарегистрированы проекты постановлений об увольнении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко и назначение на эту должность Ольги Стефанишиной.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

В частности, на сайте Рады опубликован проект постановления №3583 об увольнении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко и №3584 о назначении на данную должность Ольги Стефанишиной. Инициаторами постановления является Кабмин. Проекты постановлений получены Верховной Радой 3 июне и переданы на комитета.

Проекты постановлений "О назначении Ткаченко А. министром культуры и информационной политики Украины" ( №3585 ) и "О назначении Абрамовского Р. министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины" ( №3586 ) получены Верховной Радой 3 июня и переданы на рассмотрение руководству.