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Шмыгаль внес в Раду представления на назначение Ткаченко министром культуры, Абрамовского - экологии, Стефанишиной - вице-премьером по евроинтеграции
Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проекты постановлений о назначении министров культуры и экологии. Также зарегистрированы проекты постановлений об увольнении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко и назначение на эту должность Ольги Стефанишиной.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
В частности, на сайте Рады опубликован проект постановления №3583 об увольнении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко и №3584 о назначении на данную должность Ольги Стефанишиной. Инициаторами постановления является Кабмин. Проекты постановлений получены Верховной Радой 3 июне и переданы на комитета.
Проекты постановлений "О назначении Ткаченко А. министром культуры и информационной политики Украины" ( №3585 ) и "О назначении Абрамовского Р. министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины" ( №3586 ) получены Верховной Радой 3 июня и переданы на рассмотрение руководству.
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