Посещаемость киевских ТРЦ в первый уикенд значительно ниже докарантинной, визиты стали более целевыми

Киевские торгово-развлекательные центры (ТРЦ) по итогам первых выходных после снятия ограничений 30 мая не смогли достигнуть показателей посещаемости до введения карантина, однако выросло количество целевой аудитории, сообщили опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" представители торговых центров.

"Поток посетителей все еще значительно меньше, чем был до пандемии во всех наших киевских объектах: ТЦ Piramida, ТРЦ "Аладдин" и ТЦ Smart Plaza Obolon, где трафик в первые выходные составил 53-60% от докарантинного. В то же время многие наши арендаторов отмечают, что и коэффициент конверсии, и средний чек выросли, что означает, что ТЦ сейчас посещают больше целевых покупателей", - отметила коммерческий директор по торговой и офисной недвижимости Dragon Capital Property Management Наталья Кравец.

Она добавила, что компания рассчитывает постепенно к концу лета выйти на докарантинный уровень посещаемости.

В настоящее время ТРЦ все еще работают без развлекательной составляющей и заведений общественного питания, что является существенным сдерживающим фактором для многих посетителей.

Директор ТРЦ Dream Town Роман Емец рассказал, что в докризисный период объект посещало около 1 млн покупателей в месяц, на выходные показатель достигал 40-50 тыс. в день, а в будние - около 25 тыс. посетителей в день.

В прошедшие субботу-воскресенье первым двум этажам удалось достигнуть докарантинного показателя траффика, но за счет практически не работающего третьего этажа посещаемость всего ТРЦ была на уровне буднего дня, то есть составила около 50-60% от докарантинного показателя.

"У нас много потока обеспечивает третий этаж, где располагаются каток, детский развлекательный центр, кинотеатр, рестораны с посадкой. Там также есть около пяти магазинов, но люди туда попросту не доходят", - пояснил Емец.

По оценке управляющей компании "Киев Молл Менеджмент", управляющей ТРЦ Ocean Plaza, первый уикенд после открытия прошел лучше, чем ожидалось.

"В день открытия ТРЦ Ocean Plaza посетили около 30 тыс. человек. Примерно такая же посещаемость была и в воскресенье 31 мая. Если сравнивать с последними выходными мая прошлого года, то посещаемость первого уикенда после открытия ниже на 40%, при прогнозных 70% падения трафика", - сообщила коммерческий директор ТРЦ Дарья Завадская.

При этом около 35% посетителей приехали на автомобилях, хотя обычно трафик с паркинга составляет около 17-19% от общего количества посетителей, добавила она.

"Эти данные свидетельствуют о том, что визиты в ТРЦ стали более целевыми. Сейчас мы еще анализируем товарооборот арендаторов за 30-31 мая, но ожидаем, что цифры подтвердят рост конверсии", - уточнила Завадская.

Посещаемость ТРЦ Gulliver в первые дни работы была ниже на 20-25% от предыдущего периода, однако показатель является "стабильным и ожидаемым" для ТРЦ, рассказала PR-директор объекта Татьяна Атаджанова.

"Так как ТРЦ открылись в выходной день, а мы не является ТРЦ выходного дня, то мы понимаем, что люди в первые дни работы центров больше посещали ТРЦ рядом с домом", - отметила она.

По наблюдениям ТРЦ Gulliver, в первые дни работы у посетителей пользовались популярностью спортивные магазины, магазины для дома и одежды.

Как подчеркнула Атаджанова, сейчас ТРЦ ставит перед собой задачу стать местом целевой покупки.

Как сообщил директор ТРЦ Lavina Mall Дмитрий Лашин, по итогам первых выходных посещаемость снизилась на 7% по сравнению с выходными днями в обычном режиме до карантина.

"Немного удивились, так как ожидали большего спада. По данным наших датчиков, мы проиграли всего 7% по количеству посещений. Если бы объект был открыт полностью - с кинотеатром, ресторанами, а также работали наши бесплатные шаттл-басы, - то, наверное, даже превысили бы прошлогодний показатель", - рассказал Лашин.

По его данным, общая посещаемость ТРЦ за два дня работы составила 142 тыс. человек (72 тыс. в субботу и 74тыс. в воскресенье).

Кроме того, по состоянию на понедельник посещаемость оставалась достаточно высокой несмотря на будний день - около 50 тыс. чел. "Это вдвое больше, чем у нас обычно в понедельник", - констатировал директор ТРЦ.

Он также акцентировал внимание на то, что ТРЦ Lavina Mall находится далеко от метро, поэтому предполагает, что большинство посетителей приезжали собственным транспортом и целенаправленно на осуществление покупки.

В то же время он отметил, что из-за температурного скрининга на входе в ТРЦ формировались большие очереди. ТРЦ также пока не определился, стоит ли запускать бесплатные шаттл-басы, так как из-за сильной загрузки в них сложно придерживаться норм безопасности.

Емец прогнозирует, что в ближайшие три недели ТРЦ будут иметь неплохую посещаемость и товарообороты, так как за 2,5 мес. накопился отложенный спрос.

"Когда первичный отложенный спрос будет удовлетворен, все уже будет зависеть от того, сколько люди успеют заработать за это время. Если заработают достаточно на покупки, то придут в ТРЦ, и наоборот", - отметил директор ТРЦ Dream Town

Кроме того, как он пояснил, традиционно летом торговые центры конкурируют за потребительский кошелек с курортами. В этом году, если большинство горожан, опасаясь вируса, откажутся от поездок, то они могут потратить сбережения в ТРЦ.