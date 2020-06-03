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Кабмин обсуждает с МВФ пенсионную реформу
09:31 03.06.2020 |
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) обсуждают направления дальнейшего реформирования пенсионной системы. Об этом шла речь во время встречи министра социальной политики Марины Лазебной с миссией МВФ в Украине 1 июня, сообщает пресс-служба правительства.
В частности, обсуждались потребности в легализации занятости и детенизации зарплат для роста финансовой стабильности солидарной пенсионной системы, а также решения Кабмина о ежемесячных доплатах пенсионерам старше 80 лет, продление таких выплат в 2021 году и введение аналогичных выплат для пенсионеров от 75 до 80 лет.
И Лазебная, и эксперты МВФ отметили необходимость с 2021 года закрепить 1 марта как дату ежемесячной автоматической индексации пенсий.
Также участники встречи обсудили инициативы по введению накопительной системы пенсионного страхования и ее проблемные вопросы, дискутируемые в Верховной Раде.
Пенсионный эксперт миссии МВФ Шаба Фехер подчеркнул, что утверждение, будто МВФ выступает против введения накопительной пенсионной системы в Украине, является ложным и не соответствует действительности. Он заверил, что МВФ поддерживает эту систему, однако хочет убедиться, что реформа будет внедрена без отката назад спустя какое-то время.
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