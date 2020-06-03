В Польше заявляют, что в Украине вскоре появится еще один морской порт

Соседние с Польшей страны - Украина и Беларусь - смогут использовать морские порты Вислинского залива для импорта и экспорта своей продукции после завершения строительства судоходного канала через косу Вислы.

Об этом в эфире TVP Info заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

"Открытый доступ к портам Вислинского залива будет означать доступ к международным морям для наших партнеров с востока - Беларуси и Украины, у которой будет очередной альтернативный порт для импорта и экспорта своих товаров", - заявил Щерский.

По его словам, строительство канала имеет большое значение с точки зрения суверенитета Польши, поскольку он будет расположен на границе между восточным флангом НАТО и соседями Альянса на востоке.

Щерский подчеркнул, что расположенная неподалеку Калининградская область РФ - это "одна большая военная база", ведь этот регион является чрезвычайно милитаризованной частью России. В то же время без строительства этого канала Польша имела бы затрудненный доступ для польских судов к части своей территории.

Поэтому, как утверждает Щерский, строительство судоходного канала через Вислинскую косу "полностью меняет субъектность Польши на экономической карте".

Как сообщалось, недавно в Польше началось строительство судоходного канала через Вислинскую косу, завершение которого планируется в 2022 году. Планами предусматривается, что канал будет около 22,8 км длины, 60 метров ширины и пять метров глубины. Ожидается, что канал соединит Балтийское море с Вислинским заливом и в порт в городе Эльблонг смогут заходить большие морские суда длиной 100 метров, шириной 20 м и погружением до 4 м. На реализацию проекта правительство планирует выделить 880 млн злотых .

Как сообщалось, недавно в Польше началось строительство судоходного канала через Вислинскую косу, завершение которого планируется в 2022 году. Планами предусматривается, что канал будет около 22,8 км длины, 60 метров ширины и пять метров глубины. Ожидается, что канал соединит Балтийское море с Вислинским заливом и в порт в городе Эльблонг смогут заходить большие морские суда длиной 100 метров, шириной 20 м и погружением до 4 м. На реализацию проекта правительство планирует выделить 880 млн злотых (более 225 млн долл.).

Против реализации Польшей этой инвестиции протестовала Россия, которая угрожала Варшаве заблокировать строительство водного канала. По мнению российской стороны, строительство канала, которое польская сторона не консультировала с российской, может повредить экосистеме региона, нанести удар по рыболовству, а затем - экономике региона. Россия обвинила Польшу в несоблюдении международных конвенций, в частности в рамках комиссии по охране морской среды Балтики (HELCOM), которая работает с 1999 года.

Во время продолжающейся президентской избирательной кампании в Польше некоторые кандидаты в президенты, в частности Рафал Тшасковский - главный соперник президента Анджея Дуды, считают, что в период коронакризиса эту инвестицию нужно отложить на несколько лет. Против этого выступает Дуда и правительство Матеуша Моравецкого.