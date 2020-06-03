Украина за 5 мес. сократила выпуск проката и чугуна на 6,6%, стали на 9,6%

Украинские металлургические предприятия в январе-мае текущего года сократили производство общего проката, по оперативным данным, на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,401 млн тонн.

Как сообщается в пресс-релизе объединения "Укрметаллургпром" во вторник, за пять месяцев выплавка стали снизилась на 10,7% - до 8,281 млн тонн, чугуна - на 6,6%, до 8,146 млн тонн.

В мае метпредприятия Украины произвели 1,660 млн тонн чугуна (99,1% к маю 2019 года), стали - 1,624 млн тонн (88,9%), проката - 1,429 млн тонн (82,1%).

Как сообщалось, метпредприятия Украины по итогам 2019 года сократили выплавку стали на 1% по сравнению с 2018 годом - до 20,848 млн тонн, выпуск общего проката - также на 1%, до 18,387 млн тонн, выплавка упала чугуна - на 2%, до 20,064 млн тонн.