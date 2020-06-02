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Госстат назвал разницу между зарплатами мужчин и женщин
16:23 02.06.2020 |
Мужчины зарабатывают на 21% больше женщин
Среднемесячная зарплата женщин в I квартале 2020 года составляет 9 785 грн. Зарплата женщин составляет 78,7% от зарплаты мужчин (12 438 грн).
Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
По данным статистического ведомства, женщины стали зарабатывать больше по отношению к мужчинам. Данные предыдущих кварталов свидетельствуют, что:
в I квартале 2019 года зарплата женщин была 8 473 грн или 77,2% от зарплаты мужчин (10 968 грн),
во II квартале - 9 210 грн или 77,8% от зарплаты мужчин (11 838 грн),
в III квартале - 9 348,42 грн или 75,7% от зарплаты мужчин (12 350 грн),
в IV квартале - 9 935 грн или 78,1% от зарплаты мужчин (12 718 грн).
Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2020 года составила 10 430 грн. Это на 8,9% меньше по сравнению мартом (11 446 грн).
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