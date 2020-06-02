Доходы госбюджета в мае-2020 недовыполнены на 2,2% - Госказначейство

Доходы государственного бюджета Украины в мае 2020 года составили 73,38 млрд грн, что на 2,2% меньше планового показателя и на 29,6% - прошлогоднего, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно обнародованной в понедельник информации, общий фонд бюджета в мае получил 63,9 млрд грн - в соответствии с планом, однако этот показатель на 32,3% меньше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

По данным ГКСУ, в январе-мае 2020 года госбюджет получил 388,22 млрд грн, что на 10,1% меньше плана и на 9% меньше прошлогоднего показателя за этот период.

В том числе общий фонд за пять месяцев этого года получил 338 млрд грн - отставание от плана составило 11,6%, от показателя за пять месяцев 2019 года - на 10,3%.

Как указало казначейство, таможня в мае принесла 18,6 млрд грн, что на 14,2% меньше плана и на 32,2% - меньше показателя за май-2019. По итогам пяти месяцев таможня отстает от ожидаемого уровня на 24,7% и на 19,4% от прошлогоднего уровня - всего 103,44 млрд грн.

При этом налоговые поступления в мае превысили план на 9%, оставаясь на 8,5% ниже мая-2019 - 43,16 млрд грн. По итогам января-мая налоговая недовыполнила план на 4,3% при поступлениях в 180,67 млрд грн, что на 4,8% больше показателя за январь-май-2019.

Как отметил Минфин на сайте в понедельник, в разрезе поступления налогов в мае следует отменить перевыполнение росписи по НДФЛ на 0,1 млрд грн, по рентной плате за пользование недр - на 14,7% (0,3 млрд грн), по акцизу - на 21,4% (1,1 млрд грн).

Перевыполнение плана по акцизному налогу удалось достичь за счет поступления налога с табачных изделий, добавили в Минфина.

Как отметили в министерстве, недовыполнение росписи по НДС составило 0,2% (0,1%), по налогу на прибыль - 2,8% (0,5 млрд грн).

Согласно данным ГКСУ, возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в мае составили 11,98 млрд грн по сравнению с 12 млрд грн в апреле.

Всего план по налоговым и таможенным органам в апреле перевыполнен на 0,8%, свидетельствуют данные Госказначейства.

Доходы местных бюджетов в мае-2020 были на 5,6% ниже ожидаемого уровня - 24,95 млрд грн, что на 5,1% ниже прошлогоднего показателя в мае. За январь-май местные бюджеты получили 112,52 млрд грн, что на 9,8% ниже плана, но на 1,2% больше показателя за пять месяцев прошлого года.

При этом поступления от ЕСВ составили почти 21 млрд грн, что на 3,7% ниже мая-2019. За пять месяцев этот показатель вырос на 6% по сравнению к январю-маю-2019 и достиг почти 113 млрд грн.

Доходы госбюджета определены в 2020 году в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы - 1,266 трлн грн (по общему фонду – 1,135 трлн грн).