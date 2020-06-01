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Дефицит госбюджета за 5 мес.-2020 составил 47,8 млрд грн - Минфин
21:39 01.06.2020 |
Государственный бюджет Украины за январь-май 2020 года получил 381,75 млрд грн доходов, что на 50,256 млрд грн, или на 11,6% ниже планового показателя.
Как сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, полученные доходы за указанный период на 2,4% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
В том числе в мае госбюджет получил 66,903 млрд грн доходов, что на 10,8% ниже планового показателя, и на 2,6% ниже показателя за аналогичный период 2019 года.
По данным пресс-службы Министерства финансов, по итогам января-мая текущего года госбюджет выполнен с дефицитом в размере 47,8 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 52,2 млрд грн, что находится в пределах запланированного на этот период показателя бюджета.
Как сообщал УНИАН, доходы общего фонда государственного бюджета Украины по итогам января-апреля 2020 года выполнены на 86,1%, госбюджет был выполнен с дефицитом в размере 23,5 млрд грн.
13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, которые необходимы для борьбы с COVID-19 и предусматривают повышение бюджетного дефицита в три раза - до 298 млрд грн. Согласно внесенным изменениям, доходы госбюджета составят 975,8 млрд грн, расходы - 1,266 трлн грн, объем государственного долга - 2,387 трлн грн.
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