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Количество безработных за неделю выросло на 16,6 тыс. чел. до 511 тыс. - Госслужба занятости
15:03 01.06.2020 |
Как сообщила Государственная служба занятости агентству "Интерфакс-Украина", 424,9 тыс. украинцев получают помощь по безработице.
Всего с начала карантина (с 12 марта) служба зарегистрировала 249,028 тыс. безработных, что почти на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Из них 191,253 тыс. безработных начали получать помощь по безработице - это на 98% больше по сравнению с прошлогодним показателем за такой же период.
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