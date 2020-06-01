В мае рынок новых легковых авто упал на 15% – ассоциация

В мае рынок новых легковых автомобилей в Украине уменьшился на 15% - в течение месяца купили и зарегистрировали близко 6000 новых машин.

Об этом сообщает ассоциация украинских автопроизводителей "Укравтопром".

При этом, только с 12 мая сервисные центры МВД начали восстанавливать свою работу. К этому времени зарегистрировать новое авто можно было исключительно в дежурных СЦ по электронным каналам связи.

В мае самой популярной маркой на рынке новых легковых авто, как и в прошлом году, стала Toyota (1026 автомобилей, -17% от показателей мая 2019 года).

На втором месте - Renault (851 регистрация, на 12% меньше, чем годом ранее).

Замыкает топ-3 KIA (671 авто, + 51% к показателям мая прошлого года).

Также в топ-5 Skoda (289 авто, -9%) и Mercedes-Benz (270 авто, + 71%).

Отмечается, что бестселлером месяца стал KIA Sportage (593 регистрации).

В 1 квартале 2020 годаукраинцы купили и поставили на учет 99,8 тысяч легковых автомобиля: 20,3 тысяч новых и 79,5 тысяч растаможенных б/у иномарок - по сравнению с 1 кварталом 2019 года рынок легковых авто уменьшился более чем в два раза.