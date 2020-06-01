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Около половины средств украинцы тратят на еду - Госстат
11:52 01.06.2020 |
В Государственной службе статистики посчитали расходы украинцев.
Об этом сообщает ТСН.uа.
"За месяц семья из двух человек отдает на свои нужды в среднем девять тысяч гривень. Из них на питание уходит около половины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самая большая статья расходов - это мясо. На его покупку уходит около тысячи гривень. На хлеб, молоко, сыр и яйца - также около тысячи. На овощи в среднем всего 300 гривень в среднем. Меньше всего тратят на фрукты и сладости.
Как сообщал УНИАН, ранее в Госстате обнародовали, какие зарплаты получили украинцы в марте, первом месяце карантина. Средняя зарплата за март - 11,5 тысячи гривень. Отмечается, что десятая часть работников зарабатывает даже ниже минимальной зарплаты - до 4723 гривни.
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