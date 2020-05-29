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Минфин запустил центр проверки таможенной стоимости импортных товаров
22:46 29.05.2020 |
В Государственной таможенной службе заработал таргетинг-центр, который должен обеспечивать соблюдение достоверности декларирования и полноту налогообложения таможенными платежами.
Центр создан на базе центрального аппарата Таможенной службы с целью аналитической и практической поддержки таможен, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.
Согласно сообщению, таргетинг-центр обслуживает рабочая группа специалистов Гостаможслужбы, которые будут мониторить таможенное оформление.
"В зоне внимания группы - все таможенные декларации. Их оперативный анализ позволит обратить внимание таможенников на отдельные рисковые операции. Таким образом, можно будет предупреждать потенциальные нарушения таможенного законодательства", - отмечают в Минфине.
При этом в министерстве заверили, что для декларантов никаких изменений в процедуре оформления не произойдет, а введение работы таргетинг-центра направлено исключительно на предупреждение правонарушений.
"Запуск таргетинг-центра усилит контроль за работой таможен по проведению таможенных формальностей, улучшит достоверность декларирования и будет способствовать поступлению платежей в государственный бюджет", - обещают в Министерстве финансов.
Как сообщалось, Кабинет министров на закрытом заседании 24 апреля уволил Максима Нефьодова с должности главы Таможенной службы, а Сергея Верланова - с должности руководителя Налоговой службы.
Увольнения Нефьодова и Верланова требовал бывший министр финансов Игорь Уманский, который сам был уволен с должности в конца марта, но недавно стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака.
Кабинет министров назначил главой Налоговой службы Алексея Любченко, а временно исполняющим обязанности главы Таможенной службы - руководителя одного из ее департамента Игоря Муратова.
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