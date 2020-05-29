В Раде зарегистрировали законопроект о плате для грузовиков за использование автодорог

Группа народных депутатов от фракции "Слуга народа" зарегистрировала законопроект №3544 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения платы за использование автомобильных дорог общего пользования".

Текст проекта закона и сопроводительные документы к нему размещены на сайте Верховной Рады.

"Законопроект имеет целью ввести плату за проезд с грузовых транспортных средств, решить вопрос увеличения доходов дорожного фонда в Украине, установить справедливый подход к сбору средств на развитие дорог пользователей дорожной инфраструктуры, обеспечить имплементацию европейского законодательства в части платы за проезд", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечают авторы, проект разработан во исполнение пункта 1813 Плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, утвержденного постановлением Кабинета министров от 25 октября 2017 года № 1106 "О выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны".

Законопроектом предлагается ввести систему сбора платы за проезд с использованием автомобильных дорог общего пользования транспортными средствами с максимальной разрешенной общей массой 12 т и более с помощью спутниковых технологий (систем GNSS).

Предлагается разработать порядок уплаты с учетом требований и рекомендаций нормативных документов Европейского Союза. Указанный порядок будет определять максимальный размер платы, ее градацию, перечень автомобильных дорог общего пользования и их отдельных участков, на которых взимается плата, а также органы и учреждения, ответственные за функционирование системы взимания платы, и порядок их взаимодействия.

"При внесении изменений в действующее законодательство, необходимо определить Оператора Системы и разработать Техническое задание на разработку системы. Согласно опыту стран Европы для функционирования такой системы создается компания - оператор, которая взаимодействует с государственными органами и учреждениями в соответствии с их компетенцией. В Украине в качества Оператора может выступить одно из существующих или новосозданных государственных предприятий или частное предприятие, которое будет функционировать на условиях государственно-частного партнерства", - говорится в пояснительной записке.

Авторы прогнозируют, что реализация проекта позволит обеспечить надлежащее содержание и своевременный ремонт автодорог общего пользования государственного значения и улучшить их техническое состояние; выполнить ремонт и реконструкцию существующих мостов и путепроводов; осуществлять контроль и мониторинг грузоперевозок в Украине.

Кроме того, ожидается, что принятие законопроекта позволит обеспечить действенный контроль за движением крупногабаритных транспортных средств и опасных грузов; минимизировать вред окружающей среде от выбросов вредных газов и улучшит дорожную инфраструктуру, подняв ее уровень к европейским стандартам.

В то же время, авторы отмечают, что принятие законопроекта ожидаемо приведет к сопротивлению со стороны автоперевозчиков.

"Поэтому для успешной реализации указанного проекта необходимо разработать информационную стратегию, провести круглые столы с перевозчиками и обеспечить коммуникацию с основными игроками рынка с целью максимально возможного учета их интересов", - отмечается в пояснительной записке.

Также народные депутаты зарегистрировали законопроект №3545 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о введении платы за использование автомобильных дорог общего пользования".

Им предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс, предусмотрев направления платы за использование автодорог общего пользования государственного значения транспортными средствами с максимальной разрешенной общей массой 12 т и более, и средств от санкций (штрафы, пеня и т.д.) за нарушение порядка взимания такой платы в государственный дорожный фонд, который создан в составе специального фонда Государственного бюджета Украины.