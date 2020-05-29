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Украина погасила выпущенные под госгарантии США евробонды на $1 млрд
11:41 29.05.2020 |
Украина погасила еврооблигации, выпущенные под госгарантии США, на 1 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
Министерство финансов Украины погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США.
Общая сумма платежа составила более 1 млрд долларов.
Выпуск ОВГЗ под гарантию США был осуществлен в 2015 году с процентной ставкой 1,847% в год.
Это второй из трех выпусков под гарантию США, осуществленных в 2014-2016 годах по ставке менее 2% годовых, первый из которых был погашен в мае 2019 года.
Погашение ОВГЗ, выпущенных в 2016 году, будет осуществлено Минфином в сентябре 2021 года.
Как сообщали Українські Новини, после того, как в марте госдолг Украины уменьшился, совокупный государственный (прямой и гарантированный), в то время, как долг Украины в апреле увеличился на 1,3% или на 1,05 млрд долларов до 81,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.
Кроме того, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в марте сократился на 3,6% или на 3 млрд долларов до 80,38 млрд долларов по сравнению с февралем. Всего Украине надо выплатить 400 млрд гривен по госдолгу в 2020. При этом пик платежей приходится на 3-й квартал текущего года, а наименьшая сумма платежей запланирована на 4-й квартал.
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