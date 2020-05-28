В Украине с февраля коммунальное и госимущество не сдается в аренду, так как Кабмин затягивает утверждение порядка – ФГИУ

Кабинет министров Украины затянул процесс утверждения Порядка передачи в аренду государственного и коммунального имущества, из-за чего с 1 февраля ни один квадратный метр не был передан арендаторам, сообщил УНИАН первый заместитель главы Фонда государственного имущества Украины Леонид Антоненко.

Именно так он прокомментировал письмо главы ФГИУ Дмитрия Сенниченко Кабинету министров, в котором тот сообщил о необходимости скорейшего утверждения порядка, без чего не действует Закон «Об аренде государственного и коммунального имущества».

«В определенный промежуток времени у нас начало складываться впечатление, что процесс согласования из рабочего превращается в другой - затягивание, требующий уже определенного внимания общественности из-за того, что Фонд государственного имущества получает десятки писем от разных стейкхолдеров, начиная народными депутатами и заканчивая простыми гражданами, которые спрашивают, почему не выполнено требование закона о том, что подзаконные акты должны быть разработаны Кабинетом министров и другими органами власти в течение трех месяцев с момента вступления в силу настоящего закона», - сказал Антоненко.

Он обратил внимание на то, что закон вступил в силу в декабре прошлого года, потому в конце марта этого года необходимо уже было обеспечить его функционирование.

«Он был введен в действие с 1 февраля, и с тех пор ни один квадратный метр ни государственной, ни коммунальной собственности в аренду не передается», - отметил Антоненко.

Также он напомнил, что 3 марта этого года Кабинет министров Алексея Гончарука утвердил Порядок передачи в аренду государственного и коммунального имущества, однако новое правительство Дениса Шмыгаля отменило это решение, отправив акт на повторное согласование. Фонд госимущества довольно оперативно это сделал, после чего передал документ обратно в Кабмин, но процесс не двинулся с мертвой точки, сказал Антоненко.

«У нас уже май закончился, и есть опасения, что это не конец, еще июнь может пройти и документа не будет. Это - кризисная ситуация, на которую Фонд государственного имущества обратил внимание правительства, и надеется, что правительство примет срочные меры, чтобы этот кризис урегулировать», - сказал первый замглавы ФГИУ.

По словам Антоненко, закон об аренде государственного и коммунального имущества предполагает, что в дальнейшем будут проводиться электронные аукционы для определения арендаторов. Однако без утвержденного порядка заблокированы подготовительные процессы по передаче имущества в аренду.

«Нам трудно спрогнозировать, когда будут объявлены первые аукционы на «Прозорро.Продажи» из-за этого затягивания», - добавил первый замглавы ФГИУ.

Он отметил, что порядок передачи имущества в аренду тянет за собой другие вопросы, например, типовые договоры аренды, без которых даже нельзя объявить аукцион. Их также должен утверждать Кабмин, но проекты туда даже не отослали, поскольку из-за отсутствия утвержденного порядка центральный орган исполнительной власти не может дать свое заключение, соответствуют ли проекты действующему законодательству, сказал Антоненко.

Он также добавил, что в условиях карантина многие предприниматели попросту начали отказываться от взятого в аренду имущества. Если учесть, что новые потенциальные арендаторы даже не могут заключить договор, государственный и местные бюджеты несут потери.

«Если прирост за год был 350 млн грн (от аренды госимущества в 2019 году в госбюджет поступило 1,55 млрд грн, тогда как в 2018 - 1,2 млрд грн - УНИАН), то если учесть контракты, которые прекращаются, и контракты, которые не заключаются, то вы сможете получить ту картину, которую мы сегодня имеем, и те потери, которые несут как государственный, так и местные бюджеты по всей стране», - сказал он.

При этом потери местных бюджетов могут быть куда более серьезными, поскольку, по словам Антоненко, только Киев от аренды коммунального имущества получает более 500 млн грн в год.

Как сообщал УНИАН, ранее Фонд госимущества обратился с письмом к Кабинету министров, в котором указал на необходимость скорейшего утверждения «Порядка передачи в аренду государственного и коммунального имущества».