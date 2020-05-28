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ВВП Украины в этом году сократится на 7% из-за пандемии - прогноз экономистов
22:39 28.05.2020 |
ВВП Украины из-за пандемии корнавируса сократится на 7% в 2020 году.
Такой прогноз озвучили участники онлайн-круглого стола в Укринформе «Экономическое влияние пандемии COVID-19 на Украину» по результатам исследования Института экономических исследований и политических консультаций, проведенного в сотрудничестве с Немецкой экономической командой (GET).
«Нами было разработано три базовых сценария влияния коронавируса: оптимистичный - с падением экономики на 6%, базовый - 7% и пессимистичный - 11%. Учитывая своевременное снятие карантинных ограничений, наш прогноз движется ближе к оптимистическому сценарию падения», - подчеркнул Виталий Кравчук, старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций.
По его словам, наибольшие убытки понесла отрасль транспортных перевозок, розничной торговли и промышленности, тогда как деятельность сельского хозяйства пострадала меньше всего.
Председатель Национальной организации розничной торговли Николай Ганул обратил внимание на то, что малый и средний бизнес является основой государственной экономики. А в условиях, когда некоторые предприниматели прекратили деятельность, принятие определенных законопроектов может негативно повлиять на возобновление их работы и на экономику Украины в целом.
«Среди прочего речь идет о законопроекте №2813, который предлагает полный запрет выкладки табачной продукции и введение «стандартной пачки», что может реально привести к росту контрафактной продукции и усложнению работы торговли. Кроме этого, проектом закона запрещается продажа табачных изделий лицам и лицами до 21 года (вместо 18), что означает: трудоустройство людей этого возраста для реализации продукции в точках продаж будет невозможным», - обратил внимание Ганул.
Вместе с тем экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ отметил, что законопроект 2813 «открывает колоссальное окно для контрабандных рисков и, по оценкам PwC, лишит украинский бюджет более 15 млрд грн».
По его убеждению, национальная экономика не сможет сразу заработать в докризисном формате, и одна из ключевых задач сейчас - распределение налогов и потоков по-новому. «В Украине колоссальную роль играет акцизный и рентный сбор. Речь о табачных и энергетических компаниях, которые платят наибольшие налоги. Падение мировых цен на газ не может не сказаться на Украине. Поэтому государство должно ориентироваться на акцизный сектор. Законодательные изменения в 2019 году уже привели к ситуации, когда производство сигарет сократилось на 12,9%, а отчисления по акцизу составили всего 44,4 млрд грн, или 79,5% от плана», - подчеркнул финансовый аналитик.
Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский заявил, что правительство ввело слишком жесткие ограничения, которые полностью «закрыли государство», действия парламента оказались эффективными, что проявилось в принятии трех пакетов законопроектов для поддержки бизнеса, отмене проверок, отмене штрафов. «Однако я не поддерживаю те решения, которые увеличили бы расходы бизнеса сейчас, во время кризиса. Речь о регуляторных ограничениях, введении новых требований, кроме требований социальной дистанции и дезинфекции», - отметил эксперт.
Советник министра финансов, основатель института GROWFORD Виталий Ломакович обратил также внимание на то, что сейчас больше всего пострадали авиаперевозки, гостинично-ресторанный бизнес, фитнес-центры, поэтому, по его мнению, государство должно разработать для них план действий по целевой поддержке и выходу из кризиса. «В мае власти Вены раздали жителям города денежные ваучеры на посещение заведений питания, чтобы поддержать местные рестораны, которые больше всего пострадали во время карантина. Представитель крупного бизнеса, компания Lufthansa, получила от правительства Германии 9 миллиардов евро в обмен на 20% акций компании для того, чтобы она не обанкротилась. Это примеры правильной целевой помощи власти тем секторам экономики, которые больше всего нуждаются в поддержке», - отметил эксперт.
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