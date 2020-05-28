Реальная зарплата в Украине в апреле 2020г снизилась на 0,4% - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019 года снизилась на 0,4%, а к марту 2020 года - на 9,6%, сообщила Государственная служба статистики в четверг.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в апреле-2020 по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 8,9%, а в годовом измерении (к апрелю-2019) – выросла на 1,6%, составив 10,430 тыс. грн.

Ведомство уточняет, что в марте текущего года она составляла 11,446 тыс. грн, феврале – 10,847 тыс. грн, январе – 10,727 тыс. грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в апреле 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее наблюдался в Луганской (на 15,3%), Николаевской (на 10,2%), Кировоградской (на 10%), Сумской (на 9,5%), Херсонской (на 8,6%), Черкасской (на 8,2%), Винницкой (на 8%), Хмельницкой (на 7,9%), Житомирской (на 7,2%) и Ривненской (на 7,1%) областях.

При этом сокращение зарплаты было зафиксировано в Волынской (на 5,3%), Тернопольской (на 4,3%), Черновицкой (на 1,8%), Харьковской (на 1,4%) областях и г. Киеве (на 3,8%).

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце наблюдался в Киеве (15,278 тыс. грн), самый низкий - в Черновицкой области (7,560 тыс. грн).

В апреле-2020 заработная плата повысилась в сельском хозяйстве на 13,7% к апрелю-2019 года, в сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования – на 13%, административного и вспомогательного обслуживания – на 10,4%, образовании – на 9,8%, здравоохранении – на 4,3%, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – на 2,7%, финансовой и страховой деятельности – на 2,1%.

Тогда как зарплаты работников в сфере временного размещения и организации питания сократились на 38%, операций с недвижимостью – на 13,1%, в сфере информации и телекоммуникаций – на 10,7%, строительстве – на 10,2%, предприятий транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 5,9%, оптовой и розничной торговли – на 5,7%, в сфере искусства, спорта и развлечений – на 1,7%.