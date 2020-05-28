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За І квартал бюджет недополучил 45 миллиардов – Счетная палата
23:17 27.05.2020 |
За январь-март 2020 года бюджет не получил 45 млрд грн запланированных поступлений в общий фонд, из которых 27 млрд грн - таможенные и налоговые платежи.
Об этом написал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в Facebook.
"За январь-март 2020 года бюджет не получил 14% запланированных поступлений в общий фонд. Это 45 млрд грн, из которых 27 млрд грн таможенных и налоговых платежей и 17 млрд грн внешних заимствований", - написал Пацкан.
Он отметил, что в результате сокращения импорта товаров и услуг в бюджет не поступило 9,5 млрд грн НДС. Разница между прогнозным и фактическим курсом гривни привела к недополучению 6,7 млрд грн доходов.
В результате расходов бюджета было осуществлено на 28,3 млрд грн (11%) меньше плана. Образование, медицина, строительство спортивных объектов не получили 1,1 млрд грн.
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