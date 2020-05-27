Финансовые новости
- |
- 27.05.20
- |
- 18:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин поддержал проект о налогообложении в рамках государственно-частного партнерства
15:59 27.05.2020 |
Кабинет министров поддержал проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно реализации проектов на условиях государственно-частного партнерства.
Об этом проинформировал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан (фракция «Слуга народа») в Facebook.
"На сегодняшнем заседании правительство поддержало проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно реализации проектов на условиях государственно-частного партнерства. Главная цель законопроекта - урегулирование осуществления государственно-частного партнерства, в том числе концессии, с целью роста экономики Украины, создания новых рабочих мест, привлечения иностранных инвестиций, развития инфраструктуры", - написал Мокан.
Он отметил, что законопроектом будут регулироваться особенности налогообложения налогоплательщиков в условиях действия договоров, заключенных в рамках государственно-частного партнерства, в том числе концессионных договоров.
Внесение указанных изменений будет предоставлять возможность реализовывать масштабные проекты на условиях государственно-частного партнерства.
Как сообщалось, на сайте Минэкономики 6 апреля был опубликован для публичного обсуждения законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания условий для модернизации инфраструктуры путем реализации проектов на условиях государственно-частного партнерства, в том числе концессии".
Результатом реформирования законодательства Украины в сфере ГЧП, включая концессионное, является принятый Закон Украины "О концессии" от 3.10.2019 № 155-IX, который вступил в силу 20.10.2019. Для того, чтобы обеспечить практическую реализацию этого закона, возникла необходимость внести изменения и дополнения в Налоговый кодекс Украины, в частности относительно особенностей налогообложения плательщиков налогов в условиях действия договоров, заключенных в рамках ГЧП, в т.ч. концессионных договоров.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Венедиктова против Холодницкого: Почему генпрокурор пошла в атаку на САП, а не Сытника
|Крик отчаяния послов: Почему отношения Украины и США приблизились к пропасти
|«Наша национальная идея – депозит под 15% и кредит под 3%». Интервью c Дмитрием Сологубом
|Киевляне разлюбили «слуг»: По данным социологов, поддержка партии Зеленского в Киеве упала вдвое
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Витренко вынес вопрос отмены конкурса на CEO «Укрнафты» на рассмотрения главы правления «Нафтогаза»
|Кабмин разрешил Государственной инспекции по градостроительству выполнять свои функции
|Польша в первом квартале экспортировала в Украину почти 700 миллионов кубов газа
|Кабмин поддержал проект о налогообложении в рамках государственно-частного партнерства
|В Украине согласовали изменения в порядок предоставления субвенций местным бюджетам
|Правительство отнесло Панаму к перечню офшорных зон
Это интересно
|Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280
|Xiaomi представила беспроводные наушники-вкладыши Redmi Earbuds S с игровым режимом
|Ранняя сборка iOS 14 попала в руки к хакерам за 8 месяцев до релиза
|Xiaomi подминает под себя рынок телевизоров
|В Великобритании строят 300-километровую дорогу для тестирования автономного транспорта
|Установлен новый рекорд скорости передачи данных по обычному оптоволокну — 44,2 Тбит/с
|Годовой доход Alibaba Group приблизился к 72 млрд долларов, за год увеличившись на 35%