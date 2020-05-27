Кабмин поддержал проект о налогообложении в рамках государственно-частного партнерства

Кабинет министров поддержал проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно реализации проектов на условиях государственно-частного партнерства.

Об этом проинформировал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан (фракция «Слуга народа») в Facebook.

"На сегодняшнем заседании правительство поддержало проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно реализации проектов на условиях государственно-частного партнерства. Главная цель законопроекта - урегулирование осуществления государственно-частного партнерства, в том числе концессии, с целью роста экономики Украины, создания новых рабочих мест, привлечения иностранных инвестиций, развития инфраструктуры", - написал Мокан.

Он отметил, что законопроектом будут регулироваться особенности налогообложения налогоплательщиков в условиях действия договоров, заключенных в рамках государственно-частного партнерства, в том числе концессионных договоров.

Внесение указанных изменений будет предоставлять возможность реализовывать масштабные проекты на условиях государственно-частного партнерства.

Как сообщалось, на сайте Минэкономики 6 апреля был опубликован для публичного обсуждения законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания условий для модернизации инфраструктуры путем реализации проектов на условиях государственно-частного партнерства, в том числе концессии".

Результатом реформирования законодательства Украины в сфере ГЧП, включая концессионное, является принятый Закон Украины "О концессии" от 3.10.2019 № 155-IX, который вступил в силу 20.10.2019. Для того, чтобы обеспечить практическую реализацию этого закона, возникла необходимость внести изменения и дополнения в Налоговый кодекс Украины, в частности относительно особенностей налогообложения плательщиков налогов в условиях действия договоров, заключенных в рамках ГЧП, в т.ч. концессионных договоров.