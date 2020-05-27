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Правительство отнесло Панаму к перечню офшорных зон
Кабинет министров Украины отнес Панаму к перечню офшорных зон.
Соответствующее распоряжение принято на сегодняшнем заседании правительства.
Также, Кабмин своим решением уточнил законодательные основания для отнесения той или иной территории к перечню офшорных зон.
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